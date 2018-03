Al funerale scatta la rissa: il parroco sospende la messa

Un funerale sospeso per rissa. E’ quanto accaduto a Bari, nel quartiere Libertà.

Succede tutto nella chiesa San Carlo Borromeo, dov’era in corso una cerimonia funebre per celebrare le esequie di una anziana donna del quartiere. Improvvisamente – secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine – alcuni parenti della donna avrebbero cominciato a discutere tra loro. Dalle parole, ai fatti in pochi istanti. E il diverbio è degenerato in una rissa, con il parroco della chiesa costretto a sospendere la messa più volte.

Allertate da segnalazioni, sul posto sono giunte alcune pattuglie della Polizia per rasserenare gli animi e alcune persone avrebbero anche riportato lievi contusioni.

Non sono state ancora acclarate le cause della rissa, ma una delle versioni al momento più avvalorate è che la lite sia scoppiata per divergenze sulla scelta della foto della donna per la sepoltura.