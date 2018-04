Case a un euro nel Borgo più bello d’Italia

Case in vendita a un euro a Sambuca di Sicilia, nel “Borgo dei Borghi”. L’iniziativa è stata lanciata dall’Amministrazione comunale della realtà cittadina, in provincia di Agrigento, che nel 2016 ha vinto il titolo di Borgo più bello d’Italia.

“Un modo – spiegano dal Comune – per coniugare il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del centro belicino con il rilancio del turismo in un comune che registra anche l’investimento di un colosso nel settore dell’incoming alberghiero come Airbnb”.

All’interno di questo scenario – che negli ultimi cinque anni ha visto già l’acquisto di diverse case del centro storico da parte di cittadini italiani e stranieri, tra cui francesi, svizzeri, lituani, tedeschi, inglesi e ungheresi – la giunta comunale ha deliberato la vendita di 17 unità edilizie al prezzo simbolico di 1 euro. Si tratta di immobili – ubicati nel centro storico e nel caratteristico quartiere arabo dei sette vicoli – acquisiti al patrimonio Comunale e che verranno alienati attraverso un’asta pubblica.

Case in vendita a 1 euro, dunque, per incentivare il turismo, recuperare il patrimonio urbanistico e architettonico e contrastare lo spopolamento dei centri storici. C’è tempo fino al 2 maggio per partecipare al bando, base d’asta 1 euro, cauzione da 5000 euro a garanzia della ristrutturazione per 17 unità edilizie e impegno a completare i lavori entro tre anni.

“Non stiamo regalando o svendendo le case, l’obiettivo è incrementare il turismo – spiega l’assessore regionale al turismo, Sandro Pappalardo -. Ci sono borghi del Nord che pur essendosi piazzati agli ultimi posti della classifica nazionale vantano risultati turistici migliori dei nostri, stiamo investendo per dare la giusta promozione al nostro territorio”.