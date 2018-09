Festival di Sanremo 2019: la kermesse scalda i motori tra novità, conferme e fuggi fuggi generale

L’organizzazione del secondo Festival targato Baglioni ha iniziato a scaldare i motori con tante novità, toto nomi di possibili artisti che saliranno sul palco della kermesse e apertura a generi che molto probabilmente scateneranno il fuggi fuggi generale e polemiche tra chi ancora spera che la manifestazione guardi esclusivamente alla musica piuttosto che alle tendenze musicali.

Dopo la “riforma” che costerà una bella fetta di audience soprattutto alla vetrina del Festival a scapito della “sezione giovani” spostata a Dicembre nel programma “Sarà Sanremo”, per quanto riguarda il roster di artisti , rimbalzano voci di corridoio che vedono molto probabile il ritorno di Gigi D’alessio e uno dei personaggi che è risuonato per tutta l’estate con la sua “Amore e Capoeira”, Giusy Ferreri.

Ovviamente non mancherà la percentuale di artisti sfornati dai talent e si fa già il nome di Riki e di Carmen Ferreri.

Non mancheranno le polemiche gossipare, a oscurare la musica, e chi soprattutto paga sulla propria carriera, come è stato lo scorso anno per Davide Petrella a “Sarà Sanremo” e Roberta Giallo ad “Area Sanremo”, lasciati fuori.

Videoclip: Arisa – La notte

Lasciando perdere ogni tecnicismo e qualsiasi altro elemento che non ha nulla a che fare con la musica, dobbiamo sperare, come ormai da tradizione, che almeno dalla prossima edizione del Festival venga fuori un nuovo talento che riesca a sbaragliare tutti come fu per Arisa nel Festival in cui presentò una della canzoni più belle della storia della musica italiana, scritta da Giuseppe Anastasi, intitolata “La notte”.

Unica pecca di questo Festival è quella di inserire i due giovani vincitori di “Sarà Sanremo” tra i 20 che si esibiranno sul palco della kermesse a Febbraio: sarebbe stato ideale dare ancora più spazio ai “giovani” tra i Big, sperando di trovare una nuova Giorgia a meravigliare chi crede che c’è sempre qualcosa di musicalmente buono su quel palco sul quale si è esibita buona parte della storia della musica italiana.