Il Commissario Montalbano cerca volti nuovi: casting per la serie tv

Il Commissario Montalbano cerca volti nuovi. Previsti a giorni, infatti, i nuovi casting per affiancare i protagonisti dell’apprezzata e seguita fiction tv nelle puntate che si gireranno prossimamente in Sicilia.

Per partecipare come comparsa alle prossime puntate del Commissario Montalbano – spiegano dalla produzione della serie tv trasmessa dalla Rai -, sarà necessario presentarsi giovedì 19 aprile a Modica, in provincia di Ragusa, presso il Palazzo della Cultura, oppure venerdì 20 aprile a Ragusa, nella sede della Compagnia della bellezza, in via Asia. Non bisogna avere particolari requisiti, basta essere adulti di età compresa tra i 18 e i 70 anni e presentarsi muniti della fotocopia della carta d’identità, del codice fiscale e del proprio codice IBAN.

Com’è noto, il Commissario Montalbano è una serie tv ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri e il protagonista è interpretato da Luca Zingaretti. La serie è prodotta dalla Palomar e viene trasmessa dal 1999, con risultati eccezionali, in termini di audience e critica.

Pertanto, un’esperienza all’interno del Commissario Montalbano è alquanto appetibile non solo per giovani e disoccupati, ma anche e soprattutto per aspiranti attori, visto il successo di pubblico e la notorietà che la serie tv comporta.

Nei giorni scorsi, la produzione ha anche annunciato che nella prossima stagione ci sarà una “trasferta”: la puntata dal titolo “L’altro capo del filo” sarà ambientata interamente in Friuli, mentre il resto della fiction sarà girata, come sempre, in Sicilia.