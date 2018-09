La magia della “Festa Internazionale degli Gnomi”

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Successivamente ci accompagnano nel bosco, a pochi km dal centro, dove dopo una lunga passeggiata lontano dall’inquinamento acustico delle automobili, ci si ritrova dinanzi alla Porta dell’Incanto che altro non è che il varco per il loro mondo fantastico. Mentre si attraversa la porta il vento suona una melodia bellissima incanalandosi attraverso l’unico passaggio e la magia ha inizio.