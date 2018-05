Le nozze degli sposi tifosi celebrate dal radiocronista

E’ abituato a raccontare le fasi di una partita di calcio, si è ritrovato a celebrare un matrimonio. E’ l’originale storia che vede protagonista Michele Salomone, ‘voce’ del Bari calcio.

E’ stato allo storico radiocronista biancorosso, infatti, che hanno pensato Francesca Genco e Nicola Strambelli: super tifosi del Bari, hanno scelto di affidare la cerimonia del loro matrimonio proprio a Michele Salomone.

Le nozze si sono tenute nella suggestiva masseria Montalbano, nei pressi di Ostuni (Brindisi). Ricevuta la delega dal sindaco, il giornalista ha accolto con entusiasmo l’invito della coppia. «Con il sorriso sulla bocca per il confortante successo nell’ultima partita del Bari – ha spiegato il radiocronista – ho vissuto una giornata particolare. Un’emozione: quando ho indossato la fascia tricolore e quando ho recitato: “Nicola Strambelli e Francesca Genco vi dichiaro uniti in matrimonio”. Non so quante volte sono stato testimone di nozze, ma questa mi mancava proprio…».