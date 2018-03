Quella strana richiesta: “Dove sono i moduli per il reddito di cittadinanza?”

In fila, a chiedere i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza. “Perché il Movimento Cinque Stelle ha vinto le elezioni”. Sta accadendo – secondo la ricostruzione della Gazzetta del Mezzogiorno, che ha raccolto le voci del personale di alcuni Caf – in vari comuni in provincia di Bari, compreso il capoluogo.

In particolare, a Giovinazzo, con il sindaco Tommaso Depalma che ha parlato di file davanti ai Caf della città sin dalla mattinata di lunedì. Una discreta quantità di persone si è recata anche a ‘Porta Futuro’, il centro servizi per l’occupazione di Bari.

A ‘Porta futuro’ – ha raccontato all’Ansa il responsabile, Franco Lacarra -, “sono una cinquantina le persone che hanno chiesto i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza, si tratta soprattutto di giovani. Ovviamente non si tratta di folle oceaniche, ma comunque è certo che molta gente è alla ricerca dei moduli per ottenere il reddito di cittadinanza e ci chiede informazioni. Sono soprattutto i giovani – aggiunge – che ci chiedono informazioni, naturalmente anche i Caf potranno dare una descrizione su quello che sta accadendo”.