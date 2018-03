Scherzoalsud. L’eroina, la neve e le sponsorizzate su Facebook

Quando eravamo piccoli i nostri genitori ci raccontavano la storia dgli

spacciatori che all’inizio ti regalavano l’eroina, così poi diventavi

dipendente e dovevi comprarla per forza da loro. Non ho mai capito se era

vera. Di certo Zuckerberg ha fatto lo stesso, ha regalato facebook alle

aziende e alle redazioni, poi quando sono diventati dipendenti le ha

costrette a pagare per far vedere i loro post, che altrimenti sono quasi

invisibili.

ANCHE IN ALTRI SETTORI? Un amico esperto mi ha spiegato che è una tecnica di

marketing, che è normale regalare qualcosa, farla usare a tutti e poi quando

ne sentono il bisogno farla diventare a pagamento. Devo ammettere che questa

cosa mi spaventa. Non staranno mica facendo la stessa con i siti porno e tra

un po’ non saranno più gratis?

E ORA? No, scherzi a parte. Qui al sud ho visto cose che voi non potete

immaginare. Commercianti che tutte le mattine vanno a citofonare ai loro

clienti per dire “buongiorno caffè!”, redazioni di giornali online che pur

di attirare l’attenzione pubblicano le foto delle mogli dei calciatori

anziché dei loro mariti, candidati che hanno dovuto abbandonare le fake news

e ora sono stati costretti a fare comizi per strada, col rischio di

prendersi qualche pernacchia.

Il più bravo è stato il titolare del panificio vicino casa che ha spento il

computer e aperto una porta sul retro, inondando il quartiere con l’odore

del suo pane. Le gente non ha potuto evitare di andarlo a comprare. In certi

casi l’olfatto vale più della vista.

E SE AVESSE RAGIONE? Quanto a me, stavolta mi sono superato. Quando ho visto

che nevicava, invece che scervellarmi per cercare un modo per attirare i

clienti sulla mia pagina ho fatto una foto sponsorizzata da 2 euro del

negozio imbiancato e sono uscito a giocare a palle di neve coi miei figli.

Mi sono divertito un sacco e ho ricevuto 100 mi piace. E se avesse ragione

Zuckerberg?