Storie di integrazione: cittadinanza onoraria a 50 bambini stranieri

Il Comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) ha conferito la cittadinanza onoraria italiana simbolica a 50 bambini stranieri nati in Italia da genitori extracomunitari.

Il sindaco, Davide Carlucci, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la vicepresidente nazionale Unicef Silvana Calaprice e il vescovo di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, monsignor Giovanni Ricchiuti, hanno consegnato anche un attestato all’amico del cuore di ognuno di loro.

L’iniziativa, intitolata “Io come Tu“, si è svolta nella Sala delle Festa di Palazzo De Mari ad Acquaviva delle Fonti. I 50 bambini sono tutti di età compresa fra i 9 e i 18 anni e le loro famiglie sono originarie di Albania, Cina, Perù, Senegal, Marocco, Tunisia, Somalia.

“È stata una delle giornate più belle della mia sindacatura – ha commentato il primo cittadino, Davide Carlucci -. La voglio dedicare a mia madre, Augusta D’Addabbo, che una volta si chiese, sinceramente, perché provasse tanta gioia nel vedere la donne di colore, in attesa di un bambino, con i loro vestiti colorati in giro per il paese. Mamma, alcuni di quei bambini sono nati, cresciuti e sono cittadini di Acquaviva, ad honorem. E anch’io provo tanta gioia”.