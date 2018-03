Vince la causa dopo 20 anni, ma nel frattempo è morto

Il contenzioso, iniziato nel 1997, è terminato dopo vent’anni, pochi giorni fa. Nel frattempo, però, il proprietario dell’azienda è deceduto . Aveva fatto causa all’ente perché, poco dopo l’avvio del cantiere, l’amministrazione in carica sospese i lavori per due anni, per la necessità di approvare delle perizie di variante. Una interruzione considerata illegittima dall’imprenditore, che denunciò un danno economico, considerato che il Comune non riconobbe alla sua impresa il pagamento di alcune somme relative allo stato di avanzamento delle opere.

