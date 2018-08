Il premier che non dimentica le origini, Ferragosto a Volturara Appula per Giuseppe Conte

Ferragosto nel paese di nascita per il presidente del Consiglio dei ministri. Giuseppe Conte riceverà le chiavi della città e la cittadinanza onoraria di Volturara Appula, in provincia di Foggia, alle ore 18, durante una cerimonia pubblica. Il sindaco di Volturara, Leonardo Russo, ha raccontato all’Ansa di essere “molto contento” perché “il paese sta vivendo un momento di orgoglio e di forte emozione”. Alla cerimonia parteciperanno anche gli altri sindaci dei Monti Dauni. Il 24 luglio il presidente del Consiglio dei Ministri era tornato a San Giovanni Rotondo (Foggia) per festeggiare l’88esimo compleanno del padre.

Il premier Giuseppe Conte, come riporta sempre l’Ansa, è stato invitato a San Giovanni Rotondo il 22 e 23 settembre in occasione del 50esimo della morte di san Pio. L’invito al premier è stato fatto con una lettera firmata da Comune di San Giovanni Rotondo, dall’arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo e dai frati minori cappuccini della religiosa provincia “S.Angelo e Padre Pio.

Correlati