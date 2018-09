Continuano le attività agonistiche dell’Asd Circolo Tennis Silvi in collaborazione con l’Asd Circolo Tennis Città Sant’Angelo; sui campi del Centro Polisportivo Marina si è infatti concluso il 3° Torneo Nazionale di Tennis Trofeo Città Sant’Angelo 2018 riservato alle 4^ e 3^ categoria M/F lim.3.3.

Ai nastri di partenza più di 100 atleti provenienti da molte regioni italiane che hanno dato vita a entusiasmanti incontri molti dei quali decidi dopo una dura battaglia tennistica. A dominare la scena nel singolare maschile la testa di serie n.1 del tabellone DI BIASE YURY classificato 3.3 e tesserato per il Circolo Tennis Lanciano ed allenato dal Tecnico Nazionale Di Loreto Raffaele (Lello per tutti) che in semifinale aveva battuto Checchia Giuseppe della Promo Tennis Vasto e, in Finale, in due set combattuti, si è imposto sul portacolori dell’Asd Circolo Tennis Silvi PASQUALI FEDERICO, classifica 3.4, che in semifinale si era sbarazzato con un perentorio 64 64 del bravo Braccili Francesco tesserato per il TC Roseto.

Nel singolare femminile la testa di serie n.1 Parisi Maristella ha avuto vita facile vincendo il Torneo e battendo in Finale la giovanissima Ciapanna Giulia portacolori del CT Maggioni di San Benedetto del Tronto. Un plauso al pubblico numeroso e un grazie al Giudice Arbitro Santoro Gaetano competente e presente in tutte le fasi del torneo. Appuntamento a Ottobre con il Torneo Nazionale d’Autunno 2018.

