Le startup alla ricerca del successo: “Vinci se convinci”

Aspettando “Ready to Start wake Up”, l’evento in programma l’11 e il 12 maggio 2018 a Riva Marina Resort (Carovigno- Brindisi), con una gara tra progetti imprenditoriali innovativi per la creazione e lo sviluppo di start-up attive sui territori di Puglia e Basilicata.

In questa occasione, i giovani saranno chiamati a presentare la loro idea imprenditoriale davanti ad un pubblico di grandi investitori ed imprenditori di fama nazionale ed internazionale. Nell’attesa, LWBProject, grazie alla collaborazione di Gianmarco Terracciano, organizza il workshop “Vinci se convinci“: un evento creato per aiutare i giovani ad esporre la propria idea di business in modo efficace e persuasivo per attrarre investitori.

Il corso si svolgerà presso la sede LWBProject Srl, in via C. Battisti 174 (Taranto), venerdì 9 marzo dalle ore 16 alle ore 19. La partecipazione è gratuita ma riservata ai primi 15 iscritti (info: [email protected]).

Il programma risponde al quesito su come esporre la tua idea di business in modo efficace e persuasivo per attrarre investitori. In aula si andrà a scoprire come utilizzare al meglio i principi del Neuro Emotional Marketing per costruire un messaggio e dare il giusto valore alla propria idea differenziandola dalle altre.

Tra gli argomenti trattati durante il corso, figurano le basi per un buon public speaking, comunicare in modo efficace e persuasivo, principi fondamentali per una negoziazione professionale, principi di neuro-marketing ed economia comportamentale, la bilancia del valore percepito e rendere chiaro ed incisivo il tuo posizionamento di mercato.