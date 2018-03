Napoli StartUp Weekend, i giovani vanno incontro al futuro

Torna a Napoli StartUp Weekend, la più grande startup-competition al mondo. L’appuntamento è dal prossimo 23 marzo (ore 16) fino a domenica 25 marzo. La manifestazione si terrà nella Chiesa seicentesca di San Potito, nel centro storico di Napoli, finalmente restituita alla città dopo oltre 30 anni dalla sua chiusura.

Il format, ideato dallo statunitense Andrew Hyde, prevede una maratona di 54 ore nella quale i partecipanti imparano come costruire un’azienda in un weekend. Con l’aiuto di mentor esperti, portano così il loro prodotto o idea di business ad un livello successivo unendosi alla comunità mondiale degli imprenditori.

I numeri di Techstars Startup Weekend dalla sua fondazione, luglio 2007, ad oggi parlano di una community in crescita: 193.000 membri, 23.000 team formati, 150 paesi toccati dagli Startup Weekend e 2.900 giorni di eventi.

La partenza dell’evento è venerdì pomeriggio 23 marzo; i partecipanti avranno a disposizione alcuni minuti per mettere sul tavolo le proprie idee e per comporre il team di lavoro. Dalla mattina di sabato 24 alla domenica pomeriggio del 25 marzo i team lavoreranno allo sviluppo dell’idea creando l’impresa e, con il sostegno e i feedback dei coach e degli speaker presenti, prepareranno i pitch per la presentazione finale. Domenica sera 25 marzo la giuria valuterà i risultati del lavoro con l’individuazione dei team vincenti.

I partecipanti quest’anno lavoreranno in una location suggestiva, la Chiesa di San Potito riaperta alla città grazie all’Associazione Ad Alta Voce del Maestro Carlo Morelli, che proprio nella chiesa intende realizzare una scuola di Alta Formazione per le professioni artistiche. La chiesa ha ospitato That’s Napoli! Live Show, uno spettacolo musicale che nasce dall’incontro tra il Maestro Carlo Morelli e Michele Amoroso, da sempre attento a valorizzare i talenti che emergono in ogni campo professionale.

Tra gli sponsor dell’evento, per il secondo anno consecutivo, è presente Luigi Strino fondatore di PONYU, StartUp del mondo delle spedizioni urbane e Graphiland, anch’essa al secondo anno al fianco dei giovani di questo evento, azienda campana che nasce dalla collaborazione di maestri artigiani nel campo della lavorazione della carta con esperti del settore della stampa in tutte le sue varianti. Impegnata nel mondo del digitale con sistemi gestionali di associazioni come il Rotary Club, tramite applicazioni mobile, e non solo, sarà presente ArsDigitalia.

