Nerium park, in scena il teatro Sanità (VIDEO)

Il nuovo teatro Sanità ha appena ottenuto il Premio Rete Critica come Miglior Progetto Teatrale 2017. Lo spazio è stato aperto nel cuore della città di Napoli da Mario Gelardi, drammaturgo e regista, che ha firmato adattamenti e regie degli spettacoli teatrali Gomorra e La paranza dei bambini, dai romanzi di Roberto Saviano. Ora il nuovo teatro Sanità presenta in nazionale la sua prima produzione: Nerium Park, dello spagnolo Josep Maria Mirò, rappresentato in tutto il mondo con grande successo. L’edizione italiana dello spettacolo vedrà in scena, diretti da Mario Gelardi, due giovani attori napoletani: Cristiana Dell’Anna, nota per aver interpretato il ruolo di Patrizia nelle stagioni 2 e 3 della serie Gomorra, e di Caterina Chinnici nel film tv Rocco Chinnici accanto a Sergio Castellitto, e Alessandro Palladino, attore di formazione teatrale, anche lui tra i protagonisti di Gomorra e del film Due soldati di Marco Tullio Giordana. Nerium Park debutterà a dicembre 2018, e sarà in tournée tra gennaio e marzo 2019.

LO SPETTACOLO. Marta e Gerardo sono una giovane coppia che decide di acquistare, attraverso un mutuo trentennale, un prestigioso appartamento in un complesso abitativo di nuova costruzione alla periferia della città. La coppia si trova in un momento professionale e personale in cui tutto sembra procedere al meglio, e questa novità non può che rafforzare il loro legame. Col passare dei mesi, però, i due si accorgono di essere gli unici abitanti di quel luogo che ora non appare più così incantevole. Lo spettacolo racconta dodici mesi nella vita di Marta e Gerardo, che non hanno modo di liberarsi di quella casa che proprio nessuno vuole. A questo si aggiunge il licenziamento di Gerardo che rende più nervosi il rapporto tra i due. Quella che sembrava la storia d’amore di una giovane coppia, allietata anche dalla notizia dell’arrivo di un figlio, si trasforma in una vicenda fatta di tensioni e suspance.