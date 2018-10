Resto al Sud, dove c’è il miglior gruppo di world music

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“Siamo felicissimi, incredibilmente orgogliosi. Questo – ha commentato Mauro Durante – è un premio per tutti noi, per la nostra famiglia musicale. È un riconoscimento alla nostra passione e al nostro amore incondizionato per questa musica. È anche un premio alla ‘pizzica’ come movimento, come ‘nuovo’ genere musicale. Uno stile che finalmente incontra il successo e il riconoscimento che merita dal mondo della musica internazionale“.

Il gruppo pugliese – composto da Mauro Durante (voce, violino e tamburi), Alessia Tondo (voce e castagnette), Emanuele Licci (voce, chitarra e bouzouki), Giulio Bianco (zampogna, basso, armonica, flauti e fiati popolari), Massimiliano Morabito (organetto), Giancarlo Paglialunga (voce e tamburello) e Silvia Perrone (danza) – era in nomination con Eliza Carthy & The Wayward Band (Inghilterra), Mokoomba (Zimbabwe) e She’Koyokh (formazione di base a Londra con elementi serbi, curdi e svedesi).

E’ la prima volta che un gruppo italiano riceve questo riconoscimento. Il premio è assegnato da Songlines, la rivista di settore più importante al mondo che dal 2009 ha preso il posto dei precedenti BBC Radio3 World Music Awards. A fregiarsi di questo premio in passato sono stati gruppi e artisti come Goran Bregovic, Amadou e Mariam, Kronos Quartet, Tinariwen, Rokia Traoré, Femi Kuti, Fanfara Ciocarlia, Tony Allen, Gotan Project, Youssou N’Dour, e Gogol Bordello.