Gioco d’azzardo: un mercato che non conosce crisi e che necessita di una normativa efficace

Molte industrie nel mondo stanno attraversando periodi alternati di crisi. C’è un mercato però che sembra non venga mai intaccato da queste contrazioni: quello del gioco d’azzardo. Parliamo di un business da centinaia di miliardi di euro, in grado di incidere notevolmente sui PIL dei rispettivi Paesi, e che impiega attivamente decine di migliaia di lavoratori. Un simile giro di denaro ovviamente richiede una regolamentazione ineccepibile, ma la realtà è purtroppo ben diversa. Soffermandoci al territorio europeo infatti, ci troviamo di fronte ad una vera e propria Babele legislativa, dove ogni Paese Membro decide in autonomia, e non sempre per il meglio.

Normativa gioco d’azzardo in Danimarca

Partiamo con un Paese che con la sua normativa sul gioco d’azzardo sta facendo scuola, e che potrebbe diventare un punto di riferimento in un prossimo futuro: la Danimarca. Chiariamo subito che l’obiettivo di una legislazione efficace, è quello di trovare il giusto equilibrio tra l’abuso del gioco che alcuni consumatori potrebbero fare, e il considerare il gioco stesso come una risorsa economica. D’altronde è risaputo che questo mercato fa lavorare moltissime persone. Nel 2012 lo Stato danese ha introdotto il suo modello, andando a disciplinare il segmento online. Al centro delle misure adottate, è stato messo sempre e comunque il consumatore finale, obiettivo tanto logico quanto a volte trascurato.

Tra gli interventi messi in campo dalla Danimarca, troviamo il registro di autoesclusione. Si parla della possibilità data ad ogni persona di privarsi dell’accesso a qualsiasi piattaforma di gioco, in via temporanea o definitiva. Inizialmente questo provvedimento è stato guardato con perplessità dagli altri Paesi. Oggi la situazione è cambiata, a tal punto che alcune nazioni stanno imitando il sistema. Questo “semplice” accorgimento permette a quei soggetti più deboli di autoescludersi, così da evitare di cadere nel tunnel della ludopatia. Chi decide di regolamentare correttamente il mercato del gioco, è consapevole che non è la forma ludica ad essere in discussione, quanto l’abuso che si può fare del gioco stesso.

La Romania e il gioco d’azzardo

Nel corso del 2015 la Romania ha prodotto una riforma legislativa del gioco d’azzardo. Il risultato è stato più che positivo, dal momento che il mercato è diventato d’interesse anche per alcuni imprenditori italiani. Ad oggi sul suolo rumeno esistono quattro casinò terrestri, circa 13.000 agenzie scommesse, moltissime sale bingo e oltre 350 operatori tradizionali, che offrono slot machine, video-poker, scommesse e tanti altri giochi da casinò. Attualmente il settore online ha dimensioni inferiori rispetto a quello offline, e le società legalmente autorizzate ad operare sono poco più di una ventina, ma i presupposti per una crescita futura sono ottimi.

La National Gambling Office, simile per certi aspetti alla nostra Agenzia dei Monopoli, regolamenta e vigila sul settore in maniera piuttosto efficace, considerando che prima del suo avvento non esisteva nessuna società legale che potesse operare online. In altre parole il Governo ha capito le potenzialità di un mercato regolamentato, dando agli operatori la possibilità di offrire giochi tramite dei codici bonus che possano risultare più appetibili per i consumatori.

Il gioco d’azzardo in Italia

Il nostro Paese in questo momento si trova in una sorta di limbo legislativo per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Negli ultimi anni infatti, si è cercato di regolamentare più seriamente un mercato da quasi 100 miliardi di euro. Tutto questo apportando alcuni cambiamenti positivi, e altri di dubbia efficacia. Tra i primi, da menzionare sicuramente è il lavoro svolto da AAMS per certificare le piattaforme legali. Il consumatore oggi può identificare agevolmente i casinò online sicuri grazie ad un marchio posto tra le pagine dei siti, ovvero quello di AAMS stessa.

Altri interventi invece, come dicevamo, sono risultati più iniqui. Dopo il Decreto Dignità del 2018 infatti, era stato inizialmente previsto un divieto totale per qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo. Con il passare dei mesi però, ci si è resi conto di come un provvedimento di questa portata apparisse eccessivamente restrittivo per le società legali. Il risultato attuale è che in determinati ambiti, le società certificate da AAMS possono informare correttamente il consumatore.