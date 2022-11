Armonie di territori, la Puglia per lo sviluppo rurale

Si terrà domani, giovedì 17 novembre 2022, al Teatro Kursaal Santalucia di Bari, a partire dalle 9.30, la quinta tappa del roadshow nazionale “Armonie di Territori“, promosso della Rete Rurale Nazionale in stretta sinergia con le Regioni impegnate nell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

Il roadshow Armonie di Territori è un viaggio alla scoperta della Rete Rurale Nazionale e dei suoi protagonisti. Attraversando da Nord a Sud l’Italia, lo scopo è quello di incentivare lo sviluppo rurale in termini di eccellenza e innovazione, associando un’attività di promozione degli obiettivi strategici previsti nella nuova PAC, come economia, ambiente e sociale.

Apriranno i lavori l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, il dirigente della Rete Rurale Nazionale, Paolo Ammassari, il direttore del Dipartimento regionale Agricoltura e Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2022, Gianluca Nardone, il dirigente Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Siciliana, Vincenzo Pernice, e il direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli. Seguiranno tre sessioni di lavoro dedicate rispettivamente alla “Strategia dell’italia per il biologico 2023-2027“, “La nuova Pac e le prospettive del biologico tra PSR e filiere agroalimentari” e ai “Modelli di agricoltura biologica: le best practice dei PSR di Puglia e Sicilia“.

Quest’ultima sessione è dedicata proprio alle buone pratiche, con le testimonianze dei beneficiari del PSR che racconteranno le loro esperienze in un dibattito utile per conoscere direttamente dagli imprenditori i progetti che hanno ricevuto sostegni finanziari per la crescita dei territori. Un modo per favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze tra territori rurali e garantire una migliore visibilità dei risultati raggiunti.

L’evento si concluderà con l’esibizione di Arianna Carulli del conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, uno dei conservatori candidati al contest della RRN “Lo Sviluppo Rurale in Musica”.