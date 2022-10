Mondello torna ad essere la capitale mondiale del winfdsurf. Dal 5 al 9 ottobre nella specchio d’acqua della borgata marinara di Palermo più di 400 atleti (340 uomini e 60 donne) si sfideranno per il Windsurfer Championships 2022. sono pronte.

400 sfidanti per i titoli iridati, il doppio rispetto all’edizione precedente

Saranno circa 400 in rappresentanza di 24 nazioni gli sfidanti per le medaglie nelle diverse specialità della classe Windsurfer. Sono previste regate delle specialità course-race (regate di flotta), slalom, freestyle e in chiusura domenica la Long-distance da Mondello ad Isola delle Femmine e ritorno. Sarà il comitato di regata ogni giorno a chiamare in acqua i velisti e a dettare i tempi e gli orari della manifestazione.

Doppiato il numero di partecipanti dell’ultima edizione di Torbole nel 2019 (il primo sotto l’egida di World Sailing Federation), dove in lizza c’erano 200 atleti. In gara a Mondello ci saranno 30 degli atleti che hanno preso parte alle ultime edizioni delle Olimpiadi e 50 velisti under 18.

Il campionato del mondo Windsurfer organizzato dall’Albaria

Ad organizzare l’evento è il club Albaria che festeggia, così, al meglio – in questo 2022 – il suo 40° anno di fondazione. Il club presieduto da Alessandro La Monica e con il deus-ex machina Vincenzo Baglione è al lavoro da mesi per lo svolgimento della rassegna iridata.

Il campionato del mondo Windsurfer è organizzato in sinergia con il circolo Ruggero di Lauria e la società Mondello Italo-Belga con il sostegno del dipartimento per lo Sport della presidenza del consiglio dei Ministri e l’assessorato Turismo della Regione Siciliana.

L’Albaria organizzò a Mondello diverse edizioni del Windsurf World Festival dal 1986 e dei Mondiali della classe Mistral nel 1992.

In regata le star Sieber, Van den Berg e Gourlay

Il campo di regata sarà il golfo di Mondello, con la spiaggia già pronta e allestita per ospitare gli appassionati e gli spettatori come in un grande impianto sportivo. Saranno circa 650 tra atleti, delegati ed accompagnatori.

C’è attesa per vedere le evoluzioni di Chris Sieber, oro nel 2000 ai Giochi di Sidney, Stephan Van den Berg, oro a Los Angeles nel 1984 e settimo a Barcellona nel 1992 e Tim Gourlay vincitore a Torbole all’ultimo Mondiale del 2019.

Fra gli atleti di casa, insieme a Paco Wirz e Riccardo Giordano occhi puntati su Antonino Cangemi, Paco Cottone, Adriano La Monica, fresco Campione Italiano Under 19, Marco e Massimiliano Casagrande e Alessandro Alberti, neo campione italiano agli ultimi campionati assoluti di Vieste.