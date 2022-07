I dati del Rapporto Zoomafia 2022 relativi alla Sicilia mostrano una recrudescenza del fenomeno, con la regione seriamente interessata dal fenomeno. Corse clandestine di cavalli, combattimenti tra cani, macellazioni clandestine, frodi dei pascoli, traffico di fauna selvatica, pesca di frodo: ecco alcuni dei crimini contro gli animali registrati in Sicilia.

Il Rapporto Zoomafia 2022, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell‘Osservatorio Zoomafia della LAV, è giunto alla sua ventitreesima edizione, e come sempre analizza lo sfruttamento illegale di animali ad opera della criminalità nel 2021 con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i Tribunali per i Minorenni dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 2021, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per la Sicilia le risposte sono arrivate da 10 Procure Ordinarie su 16 (non hanno risposto Agrigento, Barcellona Pozzo di Gotto, Caltanissetta, Messina, Palermo e Trapani) e da 3 Procure minorili (non ha risposto Caltanissetta). Purtroppo, c’è da registrare un’inspiegabile diminuzione delle risposte da parte delle Procure rispetto agli altri anni, nonostante richieste e solleciti.

In particolare, ecco i dati registrati dalle Procure Ordinarie: