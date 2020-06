Mascherine in silicone contro il Coronavirus: l’idea di un gruppo di neolaureati di Agropoli

Mascherine in silicone contro il Coronavirus. L’idea è venuta a un gruppo di giovani laureati di Agropoli, nel Salernitano, che hanno progettato e realizzato mascherine biomedicali utilizzando silicone ipoallergenico.

Molto più di una semplice mascherina

Ogni minimo dettaglio è stato pianificato per rendere la mascherina comoda, pratica ed efficiente. La mascherina realizzata in “tessuto non tessuto” può essere cambiata al costo di 50 centesimi. La protezione è la stessa delle mascherine FFP2 ed FFP3. Uno dei grandi vantaggi ottenuti da questa mascherina, chi porta gli occhiali lo sa, è che non appanna: attraverso la mascherina in silicone, saranno evitati quei fastidiosi aloni provocati dal respiro. Le mascherine, con 30 filtri, sono in commercio su www.cspitaly.it .

La consegna delle mascherine all’ Ente Parco Nazionale del Cilento

La consegna

E’ di qualche giorno fa la consegna delle prime mascherine all’ Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Lo stesso Presidente dell’Ente, Tommaso Pellegrini ha risposto a questo gesto attraverso un post su Facebook: “Ho espresso i più sentiti complimenti a un gruppo di giovani e brillanti neolaureati del nostro territorio, che hanno avuto l’idea di progettare e realizzare mascherine biomedicali utilizzando silicone ipo-allergenico. La passione, la competenza, l’impegno e il coraggio dei nostri giovani ci rende particolarmente orgogliosi e ci fa essere più ottimisti per il futuro. Bravissimi”.

Mascherine made in Italy

La procedura di certificazione come dispositivo di classe I in accordo alla normativa CEE è già stata avviata. Inoltre si attende che venga inclusa nella lista dei dispositivi medici online. A produrle sono tre aziende venete. “E’ tutto made in Italy – spiega Stefano Cammarano, 22 anni, fresco laureato in ingegneria informatica all’Università di Salerno -. Vogliamo contribuire alla ripresa del Paese, in tutta sicurezza”.