Come scegliere l’agenzia immobiliare a cui affidarti per comprare casa?

Foto di Jason Briscoe su Unsplash

Comprare casa è un passo molto importante nella vita di ognuno di noi. Per questo motivo, farlo senza affidarsi ad esperti potrebbe metterci di fronte a numerosi rischi. In questo senso, quindi, la scelta migliore che si possa fare è sempre affidarsi a delle agenzie immobiliari.

Sul mercato italiano, tuttavia, ce ne sono moltissime e non è sempre facile affidarsi a quella giusta. Per questo motivo, abbiamo deciso di scrivere una piccola guida su come scegliere l’agenzia immobiliare per comprare casa. Un articolo che vi invitiamo a leggere con la giusta attenzione perché, come tutti sappiamo, le spese per l’acquisto di una casa non sono affatto poche.

Cosa tenere in considerazione

Ci sono delle cose essenziali che occorre tenere a mente quando si tratta di un’agenzia immobiliare. Una di queste è sceglierla bene dal principio. No, non vi stiamo prendendo in giro: è vero che volendo si può cambiare anche in itinere, ma è qualcosa che farebbe perdere tempo e pazienza, elementi molto preziosi quando si tratta dell’acquisto di un immobile.

Ciò vuol dire che occorre optare per un agente immobiliare che si dimostra sin da subito un serio professionista, capaci di dare una giusta valutazione della casa. Tecnocasa può fare a casa tuo.

È molto importante, inoltre, fare domande precise all’esperto a cui vi volete affidare, come per esempio con quale scarto di prezzo è riuscito a fare comprare un immobile rispetto alla richiesta iniziale.

È rilevante poi farsi mostrare una bozza dell’incarico preventivamente e chiedere eventuali chiarimenti se necessario. In sostanza, la professionalità è cruciale perché permette di evitare errori.

Nella scelta dell’agente, e quindi dell’agenzia per cui lavora, bisogna anche tenere in considerazione il rapporto umano. Ciò vuol dire che un professionista che dimostri capacità empatiche può permettere una collaborazione decisamente più produttiva.

Gli aspetti pratici

Inoltre, nella scelta della giusta agenzia immobiliare per comprare casa bisogna tenere a mente anche alcuni aspetti pratici. Ci riferiamo, per esempio, al costo dei servizi (e il tipo di servizi) offerti.

Se è vero che da un lato è necessario scegliere il prezzo più vantaggioso, è anche reale che il più delle volte un costo particolarmente basso corrisponde a meno servizi e meno tempo dedicato ai clienti. Detto in termini più semplici, va certamente bene provare a risparmiare, ma che se il risparmio è troppo, molto probabilmente, potremmo trovarsi di fronte a una mossa controproducente.

Infine, un consiglio che nei fatti può essere applicato a tutte le attività della vita: meglio affidarsi a qualcuno che opera nel settore da anni, poiché è più opportuno evitare i novizi o quelli alle prime armi.

Comprare un casa o comunque un immobile in generale è una cosa molto seria, ma ci sono situazioni in cui, purtroppo, agenzie senza professionalità si limitano a fare semplicemente da tramite tra venditore ed acquirente, senza occuparsi di altro.

Un’agenzia che collabora con veri professionisti, infatti, fa sì che l’agente vi assista anche durante l’atto dal notaio e magari anche per il mutuo. In sostanza si congeda solo dopo che tutto è andato a buon fine.