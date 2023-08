SuperEnalotto: estrazione extra in sostegno dell’Emilia Romagna

Foto di dylan nolte su Unsplash

Si presenta un’opportunità unica per dimostrare la nostra solidarietà e offrire un aiuto concreto alle popolazioni dell’Emilia-Romagna che hanno subito le conseguenze di una calamità naturale. Sisal, un’azienda leader nel settore del gioco e Concessionaria del SuperEnalotto, ha preso l’iniziativa di promuovere una speciale estrazione del SuperEnalotto a sostegno delle comunità colpite. In questo modo, i giocatori della lotteria più amata dagli italiani avranno non solo la possibilità di competere per vincere grandi premi, ma anche di contribuire attivamente al recupero delle zone colpite.

L’Emilia-Romagna è una regione dal patrimonio storico, artistico e culturale unico al mondo. Tuttavia, le recenti calamità naturali hanno lasciato segni profondi e necessitano di un sostegno immediato. Partecipando all’estrazione del SuperEnalotto, avrai l’opportunità di contribuire a ricostruire e ripristinare la vita delle persone che nell’alluvione hanno perso tanto.

Estrazione speciale del SuperEnalotto: come funziona?

A partire dal 7 luglio fino al 29 dicembre 2023, ogni venerdì si terrà un’estrazione speciale del SuperEnalotto, i cui ricavi saranno destinati alle misure emergenziali previste dal Decreto Alluvioni per sostenere i territori dell’Emilia Romagna colpiti dalla tragedia dello scorso maggio. Questa nuova estrazione si affiancherà a quelle regolari del martedì, giovedì e sabato, e seguirà le stesse modalità di gioco e assegnazione dei premi.

Per dare il tuo contributo all’Emilia Romagna, basta partecipare ai concorsi del SuperEnalotto del venerdì. Inoltre, in occasione di questa estrazione speciale, Sisal ha deciso di fare la sua parte devolvendo tutti i ricavi all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna, così come a progetti e iniziative a sostegno delle comunità interessate.

Non solo, partecipando alla straordinaria estrazione del SuperEnalotto, avrai anche l’opportunità di vincere premi incredibili. Con la tua giocata, oltre a contribuire, potrai anche trasformare la tua vita diventando un milionario. Immagina la gioia di poter finalmente realizzare i sogni che hai custodito per tanto tempo e, allo stesso tempo, fare una differenza nella vita di coloro che ne hanno bisogno.