A Ragusa un “cinema per i turisti”

Un “cinema per turisti” nel cuore del quartiere barocco di Ragusa. L’idea di due giovani ragazzi diventa finalmente realtà. E’ la prima sala proiezioni che mette in rotazione un film documentario interamente realizzato per far scoprire le bellezze architettoniche, monumentali, paesaggistiche del territorio di Ragusa.

Il docufilm su Ragusa

“Ragusa Terra Iblea” è realizzato da Francesco Bocchieri e Luana Dicunta che sono anche gli ideatori dell’intero progetto di promozione turistica. Il docufilm prevede anche l’attivazione della sala proiezioni all’interno di uno storico palazzo, ovvero “Casa Cosentini”.

La presentazione in anteprima

“Ragusa Terra Iblea” è un film documentario che, in meno di un’ora, racconta quanto di bello, affascinante, prezioso si conservi in questi luoghi. Perché a Ragusa c’è tanto da vedere, ma spesso le distanze tra un sito e l’altro e il poco tempo a disposizione non permettono di ammirarne i dettagli. Da qui l’intuizione di realizzare il documentario da proiettare all’interno dell’omonima sala proiezioni. Due anni di tempo per realizzare il docufilm che è stato presentato in anteprima nei giorni scorsi.

Una vera e propria videoguida che fornisce una completa visione d’insieme del territorio ragusano, tra storia, monumenti e caratteri tipici, come i suggestivi muri a secco, per una visita più consapevole. La realizzazione ha coinvolto un team che ha subito appoggiato il progetto di Francesco Bocchieri e della moglie Luana Dicunta: Marcello Bocchieri, direttore della fotografia, Vincent Migliorisi, che ha curato le musiche originali, e Massimo Leggio, voce narrante.

Ma tanti sono i contributi di personaggi illustri della città. Giorgio Flaccavento storico, Lorenzo Occhipinti guida naturalistica, Saverio Scerra archeologo della Soprintendenza, Giuseppe Arezzo in rappresentanza dell’archivio storico di San Giorgio. E ancora, Marco Rosario Nobile docente dell’Università di Palermo e Rosario Distefano, storico locale.

“Siamo felici di poter finalmente presentare il nostro documentario – commentano Francesco Bocchieri e Luana Dicunta–. E’ frutto di tanto lavoro, prima di studio e approfondimento della nostra bellissima terra e poi di realizzazione pratica. Speriamo che possa aiutare i turisti ad apprezzare maggiormente il nostro splendido territorio, vero scrigno prezioso”.