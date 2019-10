Andalo in inverno con la famiglia: un’esperienza indimenticabile

L’inverno è la stagione perfetta per concedersi qualche giorno di vacanza con la famiglia in montagna. Infatti l’aria è frizzante ed il clima è l’ideale per provare tante attività nuove e divertenti. Del resto in questo periodo la natura si trasforma, regalando colori e profumi unici, che sanno riempere il cuore di gioia, soprattutto dei più piccoli, che hanno modo di divertirsi all’aria aperta.

Una delle regioni che permette di vivere a pieno le meraviglie che solo l’inverno sa regalare è il Trentino-Alto Adige, dove il legame con la terra e le tradizioni è ancora molto forte. In questo periodo dell’anno vengono organizzate importanti feste dedicate ai più significativi prodotti del territorio, che consentono di conoscere antiche tradizioni, che vengono custodite gelosamente da secoli.

Tra le numerose località disponibili, Andalo è la più family friendly, poiché è in grado di garantire il massimo dello svago per grandi e piccini. Non solo: la location è meravigliosa, poiché si trova nel Parco Adamello Brenta, ai piedi delle Dolomiti, che sono state dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Soggiornare ad Andalo con la famiglia: la sicurezza di un alloggio su misura

Partire con tutta la famiglia per una vacanza in montagna richiede organizzazione. Infatti i più piccoli necessitano di attenzioni particolari che non tutte le strutture ricettive sanno soddisfare. Dunque non basta preparare le valigie, caricare la macchina e partire, ma è necessario cercare un un hotel ad Andalo per famiglie: un posto accogliente ed adeguatamente attrezzato, con servizi e spazi appositamente dedicati ai bambini.

Le stanze devono essere comode, accoglienti e spaziose, possibilmente dotate di due camere: una per i genitori ed una per i più piccoli, così da non sconvolgere le abitudini familiari. Anche i pasti devono essere curati e studiati per accontentare anche i palati dei piccoli ospiti, mediante menù sfiziosi e sani. Inoltre, deve essere disponibile anche uno staff di animazione ed un programma di attività ben strutturato, in modo da permettere anche ai genitori di rilassarsi, magari in piscina o presso un centro benessere.

Cosa fare ad Andalo in inverno: tante attività per mettere al bando la noia

La luce che filtra tra i rami, il rumore dell’acqua che scorre e la neve che cade silenziosa. La natura in inverno diventa irresistibile. Concedersi qualche giorno ad Andalo con tutta la famiglia vuol dire avere l’opportunità di fare escursioni all’aria aperta, mettendosi le ciaspole ai piedi. In questo modo i bambini si sentiranno dei piccoli Indiana Jones, alla scoperta dei tesori che il bosco custodisce con amore durante i mesi più freddi.

Tuttavia Andalo è la meta perfetta anche per le famiglie che amano sciare, poiché si trovano piste per tutti i gusti. Inoltre per i bambini che sono alle prime armi e vogliono imparare a sciare sono disponibili campi scuola in paese guidati da maestri preparati e competenti. Non bisogna dimenticare, poi, che presso l’Andalo Life Park è possibile pattinare in totale sicurezza, mentre presso l’Ice Racing Kart, posto in località Laghet, è possibile sfrecciare sul ghiaccio con i go kart.

In questo piccolo angolo di paradiso del Trentino, però, è possibile anche vistare un posto magico, in cui i bambini possono divertirsi con interessanti laboratori didattici. Si tratta del Biblioigloo, una biblioteca trasparente, a forma di igloo, posta in località Parti di Gaggia. E la sera? Cosa c’è di meglio che un giro su una slitta trainata da cavalli? Di certo è il modo migliore per assaporare i suggestivi silenzi del bosco e per godere della natura coperta da una coltre di neve, che è in grado di affascinare anche i più piccoli.