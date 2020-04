Biagio Antonacci dona un ecografo all’Isola d’Elba

L’ultimo lavoro di Biagio Antonacci, è un album uscito a fine 2019 dal titolo Chiaramente visibili dallo spazio. Dopo aver lanciato quest’ultimo lavoro, Antonacci ha partecipato come ospite speciale al Festival di Sanremo, promuovendo il suo tour che sarebbe partito di lì a poco. Purtroppo, come tanti artisti nel settore musicale, anche Biagio Antonacci ha dovuto fare i conti con la pandemia. Molti concerti saranno spostati, ed i fan avranno l’opportunità di vederlo dal vivo in futuro. Nel frattempo, sulla sua pagina ufficiale di Intagram, si diletta in dirette, suonando al pianoforte le sue migliori hit del passato e del presente.

L’ospedale Luigi Sacco di Milano canta Antonacci

Biagio Antonacci il cui segreto è unico quanto semplice: una costante e inesauribile ispirazione. Brani come “Se io se lei”, “Non è mai stato subito”, “Iris”, “Mi fai stare bene”, confermano la sensibilità e la grande vena poetica di cui il cantante è dotato. In tempi di emergenza, la sua musica, riscalda i cuori. Un esempio è il video pubblicato dallo stesso cantante: in cui 10 infermieri con camici, mascherine e chitarra, intonano Mi fai stare bene in una sala dell’ospedale Luigi Sacco di Milano.

Una mano all’isola d’Elba

Il cantante italiano non sta rimanendo a guardare gli altri compiere il proprio lavoro, ma sta facendo il possibile per rendersi utile per molte altre persone. In particolar modo, Biagio Antonacci ha deciso di dare una mano a coloro che vivono sull’isola d’Elba. Il cantante ha regalato un nuovo ecografo, uno strumento medico che torna davvero utile in questo periodo difficile. Davvero un bel gesto per Biagio Antonacci, che dimostra ancora una volta di non avere solo una grande voce, ma anche un grande cuore.