Casoria: tra rissa per le mascherine e “cretini”, la rabbia del sindaco

“Cari concittadini, evidentemente tutti i nostri sforzi non sono stati sufficienti a far comprendere a tutti che stare a casa e rispettare le regole è l’unico modo per uscire al più presto dall’emergenza”. Il sindaco di Casoria , Raffaele Bene, si rivolge ai suoi concittadini in tempi di Coronavirus . Ma il tono è perentorio.

I cretini

“Abbiamo mappato e analizzato i comportamenti errati che hanno favorito l’espandersi dei contagi – evidenzia – e avvieremo un’azione di controllo a tolleranza zero per quei pochi cretini che ancora non hanno capito la gravità della situazione”.

Il picco

Casoria, infatti, insieme ad Afragola, risulta essere uno dei comuni più colpiti da questa fase di picco già prevista in Campania. “Ragion per cui – spiega Raffaele Bene -, insieme al collega sindaco Grillo, ho avviato un’azione congiunta per l’ampliamento dell’intervento delle Forze dell’ordine sul territorio al fine di arginare il fenomeno e ristabilire l’ordine.

La rissa