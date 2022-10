Corte dei Conti, concorso per 60 amministrativi a tempo pieno e indeterminato

La Corte dei Conti assume. E’ stato indetto un nuovo bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, da consultare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 21 ottobre, per il reclutamento di 60 figure amministrative, con specifiche professionalità con orientamento economico-finanziario-statistico. I neoassunti saranno inseriti a tempo pieno e indeterminato e inquadrati nel ruolo del personale della Corte dei Conti presso le sedi centrali e territoriali dell’Ente.

I requisiti per essere assunti

Per partecipare al concorso saranno richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE;

godimento dei diritti politici;

laurea magistrale in Scienze dell’economia (LM-56), Scienze economico-aziendali (LM-77), Giurisprudenza (LMG-01), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze della politica (LM-52), Finanza (LM-16), Scienze statistiche (LM-82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83) o laurea specialistica o vecchio ordinamento equiparata;

idoneità allo svolgimento delle mansioni;

qualità morali e condotta incensurabili;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento né licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una PA.

La selezione

L’iter selettivo prevederà un’eventuale prova preselettiva (test a risposta multipla sulle materie oggetto della prova scritta); due prove scritte e una prova orale (sulle materie indicate nel bando e volte ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridico-amministrativa, la conoscenza delle lingue inglese o francese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse).

Dopo aver superato le prove scritte e orali si procederà con la valutazione dei titoli di studio e professionali.

Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l’amministrazione renderà note tramite la sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” le sedi da ricoprire e i vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l’ordine di preferenza delle sedi disponibili.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse alla Corte dei Conti, per via telematica, tramite la piattaforma dedicata ai concorsi entro le 16:30 del 20 dicembre 2022. Per partecipare al concorso sarà necessario l’accesso attraverso credenziali SPID di II livello e il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori informazioni consulta il bando.