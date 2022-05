Cosa fare quando si è a Lecce

Lecce ha una storia lunga e illustre, che risale al regno dell’imperatore Adriano e dell’Impero Romano. La città fu conquistata da numerose civiltà nel tempo, tra cui Saraceni, Longobardi, Slavi e Ostrogoti. Oggi Lecce è una rinomata destinazione turistica e la sua popolarità sta crescendo man mano che sempre più persone ne comprendono l’incredibile potenziale.

Lecce è famosa per i suoi reperti storici tra cui la Basilica di Santa Croce, la Porta Napoli e il Duomo. Inoltre, Lecce ha un posto a parte, una località costiera attraente e degna di nota, Gallipoli. Se vorresti visitare qualcosa di diverso, una porzione dell’Italia meno conosciuta, la Provincia di Lecce e Apulia sono i posti ideali per questo.

Lecce è famosa anche per la sua cartapesta, che inizialmente era utilizzata per creare statue religiose più leggere da poter essere facilmente trasportabili a feste ed eventi vari. Si possono trovare diversi monolocali in giro per la città, e si possono acquistare souvenir come Cartapesta Riso in Via Vittorio Emanuele II.

Basilica di Santa Croce

La Basilica di Santa Croce a Lecce toglie il fiato appena la vedi. La cappella, che ricorda una torta nuziale, è un tripudio scintillante di ornamenti scultorei. Lecce è conosciuta come la “Firenze del Sud” e la sua chiesa è l’epitome dello splendore barocco della città. Questa chiesa fu costruita nel 17° secolo ed è realizzata con la caratteristica pietra leccese, che le conferisce la sua chiara colorazione crema.

Porta Napoli

Lecce, come molte altre antiche città italiane, originariamente possedeva una formidabile rete difensiva e una cinta muraria. Una delle tre porte cittadine rimaste è Porta Napoli, vestigia di questa rete difensiva. L’ingresso, costruito nel 1548 in onore del re Carlo V, ha un disegno barocco ed è realizzato in pietra bianca leccese. L’arco ha al centro quattro eleganti colonne ed è sormontato da un frontone triangolare con le insegne di Carlo V e Lecce. Questo magnifico portale è un affascinante pezzo di storia che vale la pena vedere passeggiando per il centro della città.

Piazza Duomo

Il punto principale della città e un sorprendente spazio aperto tra gli stretti vicoli circostanti è Piazza del Duomo, una festa barocca. Durante le invasioni i leccesi si barricavano nella piazza, che ha aperture limitate e comode. Dall’altra parte della piazza, la chiesa di Lecce del XII secolo, il palazzo vescovile e il museo di arte sacra si fronteggiano in muta dignità..

Le spiagge a Lecce

La Puglia è una delle località balneari più belle d’Italia. A Lecce ci sono sia spiagge libere che attrezzate. La costa leccese è lunga e sabbiosa, con sporadiche zone rocciose. A cominciare da Porto Cesareo, le spiagge più belle di Lecce si trovano nella provincia meridionale.

Punta Prosciutto e Torre Lapillo

Le spiagge più famose di Porto Cesareo sono Punta Prosciutto e Torre Lapillo. Questa posizione può offrire non solo belle passeggiate, ma anche una vista spettacolare sul mare.

Gallipoli

A Baia Verde il mare è cristallino e la sabbia è finissima. Di giorno Baia Verde è un paradiso naturale. Offre la possibilità di rinfrescarsi e godersi cocktail mentre si gioca sul proprio telefono a Book of Ra. A partire dal tardo pomeriggio, si trasforma in una meta della vita notturna. Samsara Beach, centro per balli in spiaggia e aperitivi in riva al mare, è la spiaggia più frequentata dai giovani.

Le Maldive a Salento

Le Maldive del Salento sono il punto più meridionale della Puglia. Spiagge con sabbia bianca e fine. Il mare è cristallino e immacolato. Una vera fantasia! Sono inoltre presenti spiagge attrezzate e punti ristoro. Sono disponibili strutture per disabili. Lidi che ospitano sport acquatici.

In conclusione, la costa leccese è bellissima. Un mare trasparente e cristallino si trova da nord a sud. Il turchese è toccato dai colori del mare. La maggior parte delle spiagge è affiancata dalla macchia mediterranea che caratterizza la Puglia. In altre parole, non devi viaggiare lontano per trovare un angolo di paradiso dove trascorrere le tue vacanze estive nel 2022. Le spiagge della provincia di Lecce sono paragonabili a quelle delle Maldive.