E’ il “Natale di Roma”: la Città Eterna compie 2773 anni

Dallo spettacolo-omaggio interpretato da Max Giusti e ambientato nella splendida cornice del Campidoglio, alle numerose visite virtuali. Roma festeggia 2.773 anni di storia. Tante le iniziative in programma per il compleanno della Città Eterna da seguire in tv e sui social tramite l’account @culturaaroma su Facebook, Instagram e Twitter. Qui l’elenco completo degli eventi in programma.

Max Giusti per il compleanno di Roma Capitale

Lo spettacolo-omaggio alla Città Eterna, andrà in onda su Rai2 durante la trasmissione Patriae e sarà disponibile dal 22 aprile in versione integrale sul sito e i social di Roma Capitale. Realizzato e prodotto dal Campidoglio e interpretato da Max Giusti . Ambientato nella splendida cornice dei Musei Capitolini e con lo sfondo dei Fori Imperiali.

Sabrina Ferilli per il cinema

Alle 22 del 21 aprile, Sabrina Ferilli sarà in diretta sui canali social di Alice nella Città e @romacityfest. Insieme a lei, Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e il curatore Mario Sesti. Commenteranno le scene più belle e le inquadrature più suggestive, tratte dalle celebri opere del cinema italiano. In occasione del Natale di Roma, il saluto da Ennio Morricone.

Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paola Turci per il teatro dell’ Opera

Il Teatro dell’Opera di Roma, lancerà sui suoi profili social, il video della serata inaugurale delle celebrazioni per 150 anni di Roma Capitale. Sul palco interventi e musiche eseguite dalla Banda Interforze e dall’Orchestra del Teatro dell’Opera con la partecipazione di Andrea Bocelli, Ezio Bosso, Paolo Mieli, Gigi Proietti, Paola Turci e i talenti di Fabbrica Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Le visite virtuali nei Musei Civici

Da non perdere, sui canali web e social dei Musei Civici e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, l’occasione unica per visitare da casa la grande mostra a Palazzo Braschi del Canova. La Sovrintendente Capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli, accompagnerà i visitatori in un tour speciale dell’esposizione alla scoperta dell’artista, pittore e scultore, e delle sue opere.