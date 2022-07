Forbes, la Bibbia dell’economia mondiale ha dedicato un servizio alle più belle spiagge del Belpaese e ha premiato parecchi siti del Sud Italia. La palma della meta più ambita è stata consegnata alla spiaggia di Calamosche, dentro la splendida riserva di VendicariIl. Forbes ha dedicato il suo reportage alle spiagge libere più belle d’Italia.

Oltre all’oasi siciliana le altre spiagge libere consigliate sono Punta Prosciutto, in Puglia, Cala Sisine in Sardegna (sul litorale di Brunei), Baia del Buon Dormire in Campania (una delle spiagge più belle della costa cilentana). Due segnalazioni per il Centro Italia, con menzioni per la Spiaggia delle Due Sorelle nelle Marche e Fetovaia, in Toscana (all’Isola d’Elba).

Calamosche una delle spiagge libere più belle d’Italia

Ogni anno Calamosche ottiene un posto nell’olimpo dei litorali migliori. Un primato che non stupisce: si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso della provincia di Siracusa, incastonato in un contesto naturalistico che non teme confronti. All’inizio dell’estate, è stato il britannico Guardian a celebrarla tra le spiagge più belle d’Europa, stavolta, tocca a Forbes.

Calamosche è una caletta sabbiosa, che si estende per circa 200 metri, delimitata da due promontori rocciosi che fanno da riparo dalle correnti. Il mare, per questo motivo, è sempre calmo e cristallino. Gli abitanti del luogo la chiamano anche “Funni Musca”. Forbes ha dedicato un approfondimento alle spiagge libere più belle d’Italia: “Con quasi 8mila chilometri di costa, i bagnanti italiani hanno l’imbarazzo della scelta”, scrive, sottolineando come il nostro Paese abbia una proposta per ogni esigenza. Non tutti vanno necessariamente alla ricerca dei comfort di un lido e, soprattutto, molti preferiscono risparmiare il costo di ombrellone e lettino.

Calamosche, oltre che per la bellezza, è una meta consigliata soprattutto perché permette di stendersi al sole e fare un bagno in acque cristalline completamente gratis. “Questa graziosa spiaggia – si legge su Forbes – si trova nella riserva faunistica di Vendicari, nella Sicilia orientale, tra le rinomate località turistiche di Noto e Marzamemi. Si raggiunge percorrendo un comodo sentiero a piedi, lungo circa un chilometro”.