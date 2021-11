In Sicilia arrivano i treni Frecciabianca, ma l’alta velocità resta un sogno

Dal 14 novembre in servizio i treni dalla livrea bianca e rossa sulla rete siciliana

I collegameti previsti tra Palermo, Messina e Catania

I treni avranno una velocità massima di 200 km orari

I Frecciabianca arrivano in Sicilia. Saranno operativi su alcuni tratti della rete ferroviaria siciliana a partire dal 14 novembre, ma le vetture sono già arrivate in Sicilia e sono state presentate alla stazione ferroviaria di Catania, alla presenza di tutte le autorità.

Quanto sarà alta l’alta velocità in Sicilia?

Di sicuro non avremo gli standard della rete del Nord. Per chi vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, va detto che i Frecciabianca non rappresentano l’avanguardia tecnologica della scuderia Ferrovie dello Stato. Il sogno dei Frecciarossa, gli ETR 1000 e con ETR 500 che superano i 360 chilometri orari, è destinato, almeno per il momento, a restare chiuso nel cassetto.

Il servizio Frecciabianca viene svolto dalle Ferrovie con i modelli E.402B (utilizzate con un vagone pilota) o con l’E.464 con Gran Confort/UIC-Z1 o dagli elettrotreni ETR 460/463 e, fino al 13 dicembre 2020, anche con ETR 470. I Frecciabianca viaggiano alla velocità massima commerciale di 200 km/h, gli ETR 460/463 possono raggiungere i 250 km/h, mentre le E.464 raggiungono fino a 160 km/h.

Frecciabianca in servizio tra Palermo, Catania e Messina

L’obiettivo di questa new entry è migliorare i tempi di percorrenza tra diverse città. In Sicilia sono arrivate otto carrozze con la livrea bianca e rossa, oltre a quattro locomotive E464. I Frecciabianca collegheranno Palermo con Catania e Messina, facendo fermate a Caltanissetta ed Enna. Sono previste coincidenze con le navi BluFerries e il con Frecciarossa per Milano, offrendo a clienti la possibilità di acquistare un biglietto unico integrato.

Cancelleri: “passo importante per la mobilità siciliana

«Si fa un passo importante verso la velocizzazione dei treni e il miglioramento dei servizi che consentiranno ai siciliani di viaggiare più frequentemente in treno», ha spiegato Cancelleri, nel suo intervento, la settimana scorsa a Casa Minutella, il talk show di Blogsicilia, Tempostretto e diffuso online anche su Restoalsud.

«Inoltre – ha aggiunto il sottosegretario – con un unico biglietto i viaggiatori della Sicilia diretti nelle altre regioni a giorni potranno arrivare più agevolmente a Messina, e da lì, chi deve andare a Roma o a Milano, intercettare l’aliscafo e prendere tutti gli altri treni diretti verso il nord Italia. In questo modo gli utenti potranno ridurre a circa otto ore le undici-dodici di viaggio che sinora sono state necessarie per raggiungere Roma. Successivamente entreranno anche in funzione due coppie di convogli che percorreranno le tratte costiere Messina-Siracusa e Messina-Palermo».

I prezzi dei Treni Frecciabianca in Sicilia saranno, naturalmente, adeguati a quelli dei Frecciabianca italiani. Per un biglietto da Palermo a Messina, ad esempio, ci vorranno circa 60 euro in seconda classe e 80 euro in prima classe. Per compiere una trasferta con destinazione Roma, invece, si il range di prezzo andrà da 86 a 224 euro.