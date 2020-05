I ‘Fumetti al museo’ diventano gratuiti online: è il progetto #ioleggoacasa

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria è protagonista di Teoria degli opposti, storia a fumetti gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dal fumettista Vincenzo Filosa per Fumetti nei Musei, progetto ideato e curato dall’ufficio stampa del Mibact.

Fumetti sfogliabili gratuitamente online

La collana, conta 51 albi ambientati nei musei italiani. Il Mibact grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori, rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione. Riguardo ai Bronzi, inevitabile chiedersi chi erano davvero. Saranno loro stessi a raccontare la loro storia a due increduli ragazzini in gita. L’iniziativa del Mibact offre a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di leggere gratis online i fumetti.

La svolta in questa situazione di pandemia, è il digitale

I fumetti sono normalmente distribuiti nei singoli musei coinvolti nel progetto, offerti gratuitamente ai ragazzi che partecipano alle attività educative, alle visite guidate e ai laboratori museali. In una situazione come quella attuale, in cui le scuole sono chiuse e anche i musei non possono avvalersi della versione cartacea per la didattica, il digitale è di grande aiuto.

Gli hashtag correlati al’iniziativa sono #IoLeggoaCasa e #iorestoacasa

Fumetti nei Musei si affianca a tutti gli strumenti digitali del Mibact, a partire dai social network: tutti i giorni i profili ufficiali @fumettineimusei, supportati dai canali istituzionali @mibact, @museitaliani e dalla rete composta dai singoli musei, amplificheranno l’iniziativa su tutte le principali e più popolari piattaforme quali Fb, Instagram e Twitter. Tutto con gli hashtag #iorestoacasa e #ioleggoacasa. Tutti i lettori sono invitati a contribuire alla campagna condividendo i propri scatti sui social con gli hashtag dedicati. Ogni domenica saranno pubblicati online sei fumetti. Dal lunedì fino alla domenica successiva si potrà leggere, per 24 ore, una di quelle sei storie. E così via, a rotazione.