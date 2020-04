I vincitori morali di Pechino Express 2020: i wedding planner Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi

Terminata l’ottava edizione di Pechino Express, sottotitolata Le stagioni dell’Oriente, condotta da Costantino della Gherardesca. Le vincitrici sono le Collegiali, coppia composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni. Contenuti dell'articolo 1 Il programma

Il format del programma consiste in una gara tra coppie di conoscenti, famosi e non, che si sfidano lungo un percorso, per raggiungere una determinata meta. Il viaggio è durato ben settemila chilometri. Tre i Paesi attraversati durante questa avventura: la Thailandia, la Cina e la Corea del Sud. La coppia vincitrice delle Collegiali, si è aggiudicata un premio in denaro da devolvere all'OVCI (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati da questa edizione. Ogni concorrente, ha a disposizione una dotazione minima contenuta in uno zaino. E un euro al giorno in valuta locale, con cui dovrà soddisfare i suoi bisogni primari. Sui vari percorsi sono presenti delle piccole "missioni" che le coppie devono affrontare per poter avanzare nel gioco. I wedding planner

La coppia favorita dal web di questa edizione, è senza ombra di dubbio quella dei Wedding Planner. Coppia composta da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. Tuttavia i due, sul loro cammino verso la vittoria, hanno trovato due agguerritissime avversarie, Nicole Rossi e Jennifer Poni (Le collegiali). Una sconfitta sicuramente bruciante per Enzo Miccio, il quale però l’ha presa abbastanza sportivamente. Il concorrente della coppia dei Wedding Planner di Pechino Express subito dopo essere venuto a conoscenza della sua sconfitta, si è precipitato su Twitter per scrivere il seguente post: “Mi avete restituito un nuovo me”.

Tuttavia non è stata la sconfitta a far finire in lacrime Enzo Miccio, il noto wedding planner si è infatti lasciato andare ad un pianto liberatorio. Un modo per scaricare l’adrenalina e l’ansia accumulata in questi mesi di attesa fino alla registrazione della finale. Ricordiamo che i concorrenti dello show, sono all’oscuro sull’identità della coppia vincitrice del game show.

Carolina Gianuzzi è una event planner italiana, specializzata nell’organizzazione dei matrimoni e collaboratrice di Enzo Miccio. Mai apparsa in tv, la sua prima volta è stata come concorrente di Pechino Express. A differenza sua Enzo Miccio, volto ormai noto nella tv italiana, dal 2006 organizza le nozze di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui Valeria Marini e Giovanni Cottone, Filippa Lagerbäck e Daniele Bossari, Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Oltre ad essere famoso come opinionista, conduttore del Grande Fratello Vip, ma anche attraverso programmi di Real Time incentrati sul tema del Wedding.

I Wedding Planner ballano sulle note dei BTS

Ma taehyung chi? Io come bias solo Enzo pic.twitter.com/9wUjtWo462 — djggh⁷~ (@taetaetaetaekok) April 14, 2020

L’ultima prova, probabilmente la più virale tra le tante prove sostenute, è quella in cui le Collegiali e Wedding Planner si sono dovuti sfidare a colpi di K-pop. Enzo e Carolina si sono esibiti con la coreografia di Boy With Luv dei BTS. I BTS conosciuti anche come Bangtan Boys,sono una boy band sudcoreana. Sono gli artisti più venduti in Corea del Sud, con oltre venti milioni e trecentomila dischi fisici dal debutto al marzo 2020. Il Presidente della Corea del Sud gli ha conferito l’Ordine al Merito Culturale per aver contribuito a diffondere la cultura coreana nel mondo. I BTS sono stati definiti “la coscienza sociale del K-pop” per aver trovato un modo per parlare onestamente di argomenti importanti, in una società conservatrice. Aver esplorato temi che la maggior parte degli artisti K-pop sceglie di evitare.