Il sapore della solidarietà ha il gusto della gelateria Yo-Go di Termoli

Una nuova iniziativa benefica in questo momento di emergenza sanitaria dovuta al timore del contagio da COVID-19. A firmarla è la gelateria Yo-Go di Termoli.

La donazione

La Gelateria Yo-Go di Termoli ha infatti consegnato 500 mascherine chirurgiche all’ospedale San Timoteo di Termoli, in particolare alla dottoressa Ruccolo. “Abbiamo pensato di fare questa piccola donazione in un momento molto delicato e drammatico – spiegano -. È importante per tutti noi e nel nostro piccolo volevamo contribuire alla protezione dello stato di salute per tutti gli operatori sanitari che ci garantiscono quotidianamente cure e assistenza”:

Le altre richieste

Ma non sarà l’unica iniziativa solidale. “Abbiamo fatto una nuova richiesta per altre mascherine da donare all’ospedale”.