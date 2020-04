Johnny Deep approda su Instagram con una cover di John Lennon

L’attore americano approda su Instagram, prima pubblica il suo primo singolo col musicista Jeff Beck, e poi si annuncia tramite un post.

Isolation, la cover di John Lennon

Un brevissimo commento sul suo profilo Instagram nuovo di zecca “Spedito con amore da Jeff Beck e me” e Johnny Depp ha lanciato il suo nuovo singolo, che lo vede affiancato da Jeff Beck nella cover di “Isolation”, brano di John Lennon datato 1970. La cover non è stata scelta a caso: il brano, infatti, parla dei problemi derivanti dalla solitudine e dalla paura, delle difficoltà delle persone e in generale del mondo intero.

Jeff Beck: “Presto arriveranno altre sorprese”

«In verità io e Johnny stavamo lavorando a questo brano già da un po’ di tempo – ha spiegato Jeff Beck – questa traccia l’abbiamo registrata l’anno scorso in studio. In realtà non ci aspettavamo di pubblicarla così presto, ma data la situazione e la reale “isolation” che stiamo affrontando, abbiamo deciso che questo era il momento giusto per farvela ascoltare. Presto arriveranno anche altre sorprese da me e Johnny, nel frattempo speriamo possiate trovare conforto in questa nostra cover di un classico di Lennon». Il brano originale fa parte di “John Lennon/Plastic Ono Band”, il primo album da solista dell’ex Beatles a pochi mesi dalla fine dell’avventura con la band.

Johnny Depp non solo attore

Non si tratta di una prima volta nel mondo della musica per l’attore Depp. La sua prima comparsa nella musica risale al 1997, in “Fade In-Out” con gli Oasis. Nel 2003 suona la chitarra acustica nella colonna sonora del film “C’era una volta in Messico” di Robert Rodriguez, ma la sua prima vera esperienza in una band la fa nella band P, gruppo che lo vede insieme al bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea, al frontman dei Butthole Surfers, Gibby Haynes e al chitarrista dei Sex Pistols, Steve Jones. L’esperienza non dura molto, ma Depp ci riprova nel 2015, quando mette in piedi gli Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper e Joe Perry.Il progetto con Jeff Beck è solo l’ultima tappa del suo lungo viaggio musicale.

Jeff Beck, il veterano del rock

Jeff Beck, è uno dei massimi esponenti del rock britannico, con alle spalle una carriera lunga oltre mezzo secolo e la fama di essere uno dei migliori chitarristi di sempre. Dopo gli esordi negli Yardbirds a inizio anni Sessanta, mette in piedi la Jeff Beck Band con alla voce Rod Stewart e al basso Ron Wood dei Rolling Stones. I due album del gruppo, “Truth” e “Beck-ola”, sono considerati gli antesignani del metal. La sua vera e propria carriera da solista inizia nel 1975 con “Blow By Blow”, un album completamente strumentale che riceve un inaspettato successo di pubblico oltre che di critica (è anche disco di platino) e spinge Beck tra i grandissimi del rock mondiale e lo consacrano come chitarrista apprezzatissimo in tutto il globo.