Matera 2019, spunta il “passaporto sospeso”

Una campagna di raccolta fondi realizzata con strumenti digitali. E’ ‘Passaporto Sospeso’, una delle numerose iniziative legate alla nomina di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019.

Innamorati della cultura

La campagna, online da oggi 17 giugno di fino a fine luglio 2019 sulla piattaforma italiana www.innamoratidellacultura.it e coadiuvata da Caritas, sede Basilicata, si basa sul tradizionale concetto napoletano del “caffè sospeso”. I partecipanti, infatti, hanno la possibilità di acquistare sulla piattaforma di crowdfunding uno o più biglietti di ingresso agli eventi culturali proposti dal programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e di donarli a persone che non possono acquistarli.

Cos’è il Passaporto Sospeso?

La campagna di crowdfunding proposta dalla Fondazione Matera- Basilicata 2019 mette a disposizione di persone facenti parte dell’Universo Caritas la possibilità di ricevere in dono il biglietto di accesso agli eventi di Matera Capitale Europea della Cultura. Il ticket è acquistabile sul sito della Fondazione e su vari canali al prezzo di €19,00.

Le donazioni consentono a chi decide di supportare la campagna di crowdfunding di acquistare uno o più ‘Passaporti Sospesi’ ricevendo in cambio interessanti ricompense.

Si tratta di doni ideati proprio con l’obiettivo di incentivare le raccolta fondi utili a creare una relazione duratura fra donatore e beneficiario.

L’obiettivo

La campagna di raccolta fondi offre due modalità differenti di raccolta: “keep it all” e “all or nothing”, ovvero “tutto o niente” e “prendi tutto”. La campagna ‘Passaporto Sospeso’ ha scelto il meccanismo “keep it all”. In pratica, se non viene raggiunto l’obiettivo fissato a €10.000 il denaro non verrà prelevato dalle carte di credito dei donatori. E non sarà quindi possibile regalare nemmeno un ‘Passaporto Sospeso’. Questo sistema rappresenta un forte invito alla partecipazione e alla diffusione della campagna.