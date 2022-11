MillionDAY: un report delle vincite al Sud

MillionDAY è un gioco che piace, e non poco, agli italiani. Al Nord, come al Centro e al Sud, dove non sono mancati i premi milionari vinti al MillionDAY quest’anno. È realizzato con il patrocinio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota più semplicemente come ADM: l’ente statale ufficiale per un gioco consapevole e responsabile. Aspetti che MillionDAY per sua natura presenta, permettendo di trarre il massimo del divertimento.

In questo articolo vi proponiamo una sorta di piccolo report sulle vincite realizzate al Sud al MillionDAY. Un gioco a cui giocare piacevole e sicuro, ancora di più se si decide, e ne vale sempre la pena, di restare al Sud. Dove la vita è più dolce e solare.

Dove vedere le vincite al MillionDAY?

Si possono verificare le vincite al MillionDAY attraverso i canali ufficiali, a cominciare dal sito ADM e da quello del gioco. Un modo non meno efficace è scaricare l’App My Lotteries, l’applicazione propria del gioco, ottenibile sia su circuito iOS che Android direttamente da dispositivo mobile e tablet.

Attraverso My Lotteries è possibile consultare gli archivi delle vincite MillionDAY, vedendo i numeri estratti, i ritardatari e i frequenti. Ricordiamo che si tratta solo di espedienti di gioco: la fortuna ha sempre una logica casuale.

My Lotteries è un’applicazione semplice da usare, estremamente user friendly, comoda soprattutto dal cellulare. È affidabile e sicura, non a caso è realizzata sotto approvazione ADM. Permette persino di portarsi avanti con la giocata, per poi conseguirla comodamente nella propria ricevitoria (autorizzata) di fiducia.

Le vincite a MillionDAY al Sud nel 2022

Prima di scoprire le vincite di quest’anno, ecco una curiosità: il caso della doppia vincita del 2019, centrata proprio al Sud, nello specifico a Potenza, con il conseguimento di due biglietti da 1 milione di euro ciascuno, il tutto nello stesso giorno. Se non è casualità questa…

Ricordiamo che le estrazioni del MillionDAY presentano una cadenza regolare e quotidiana: tutti i giorni alle ore 20:30, motivo per cui è possibile effettuare la giocata entro le 20:15. Come abbiamo già accennato, il modo più semplice per seguire le estrazioni è attraverso l’App My Lotteries, anche se non è l’unico.

Pertanto, vi informiamo del fatto che la vincita più recente in Calabria, esattamente a Catanzaro, è stata realizzata proprio nel profondo Sud. Qui è stata centrata la cifra incredibile di 1 milione di euro; l’identità del fortunato non è stata resa pubblica. La combinazione vincente ha visto protagonisti i numeri 02/08/10/54/55.

Altre vincite che sono state conseguite giocando a MillionDAY sono avvenute nelle seguenti località nel mese di giugno:

Sabaudia, provincia di Latina. Numeri giocati: 02/08/10/54/55. Data: 25 giugno 2022.

Roma, la capitale. Numeri giocati: 9/19/36/39/53. Data: 20 giugno 2022.

Gravellona Toce, provincia di Viterbo. Numeri giocati: 1/4/10/15/18. Data: 15 giugno 2022.

Partinico, provincia di Palermo. Numeri giocati: 2/10/25/27/52. Data: 7 giugno 2022.

Concludiamo dicendo che MillionDAY è un gioco trasparente, divertente e realizzato con tutte le misure del caso per assicurare un’esperienza a 360°. All’insegna del divertimento.

