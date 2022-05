Rimborso pedaggi in autostrada, in Sicilia attivato il cashback per i ritardi

Anche in Sicilia si avvia il cashback autostrada, il rimborso dei pedaggi in caso di ritardi. Autostrade Siciliane e Telepass, infatti, dopo l’iniziativa che esenta i nuovi utenti di A18 e A20 dal pagamento del canone per 9 mesi, hanno appena attivato un nuovo servizio cashback per tutti i viaggiatori delle autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania.

Cashback autostrada: rimborso del 50%

Lo rende noto il Cas – Consorzio Autostrade Siciliane, sottolineando in una nota che da oggi chi trova lunghe code in autostrada a causa di un incidente riceverà un rimborso del 50% sull’importo del pedaggio, fino a un massimo di 200 euro l’anno per ogni dispositivo Telepass. La società, calcolando i tempi medi di percorrenza delle tratte percorse, rileverà i ritardi causati da incidenti stradali e rimborserà automaticamente la metà dell’importo dovuto, notificandolo tramite app e senza compilare moduli o inviare richieste.

Accedendo al proprio profilo personale dall’app o dal sito web Telepass ogni utente, dopo aver attivato il servizio di Assistenza Stradale, può verificare l’importo accreditato e tutti i percorsi effettuati.

Ulteriori sconti

Inoltre, fino al 30 settembre 2022, ai nuovi clienti Family (coloro che nei 6 mesi antecedenti alla data di sottoscrizione non risultano avere attivi contratti Telepass o TPay) verranno riconosciuti ulteriori due sconti: del 15% sul pedaggio per tutti i nuovi clienti che apriranno il contratto fino al 30 giugno e del 5% sul pedaggio per tutti i nuovi clienti che apriranno il contratto tra luglio ed agosto.

Esenzione per A18 e A19

Autostrade Siciliane e Telepass ha marzo hanno lanciato congiuntamente una nuova iniziativa volta a premiare gli utenti delle autostrade A18 e A20 e incentivare l’utilizzo dei sistemi di telepedaggio. L’idea è quella di esentare i viaggiatori dal pagamento del canone per 9 mesi al fine di favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti. È già possibile attivare la promozione, ma solo recandosi presso i Punto Blu di Catania, Giardini Naxos, Messina, Patti e Buonfornello fino al 30 giugno 2022. Possono accedervi i clienti “Telepass Ricaricabile” ed i nuovi clienti, che però non hanno un contratto attivo da almeno 6 mesi. Dalla sottoscrizione l’utente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi all’abbonamento.

La promozione è stata avviata da Autostrade Siciliane e Telepass con l’obiettivo di migliorare la scorrevolezza del traffico e contribuire concretamente ad una mobilità sicura e sostenibile. L’utilizzo del Telepass, infatti, riducendo code e tempi d’attesa in prossimità dei caselli autostradali consente di limitare le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione.