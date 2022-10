Roots In, a Matera l’evento per promuovere il turismo delle radici

Si chiama Roots In ed è la rassegna fieristica che da Matera punta a promuovere il turismo delle origini o delle radici. E’ una nicchia di mercato che si rivolge ai discendenti di italiani che da più generazioni sono andati via a vivere in un altro paese.

Appuntamento dunque il 20 e 21 novembre nella città dei Sassi per conoscere le potenzialità del Turismo delle Origini è una nicchia di mercato largamente inesplorata e che merita di essere approfondita, non solo per il suo potenziale enorme. Sono infatti 80 milioni i discendenti degli italiani nel mondo e la ricerca e la scoperta delle origini è un driver molto forte per questi viaggiatori che può offrire spunti importanti per i territori e per la programmazione degli operatori.

LA prima edizione di ROOTS in ha l’ambizione di aprire la via, delineando il quadro e le best practice, per poi proseguire e appronfondire nelle successive edizioni tutte le tematiche, con contributi sempre più aggiornati e di ispirazione Promuovere e facilitare tra gli operatori turistici italiani e internazionali la cultura del Turismo delle Origini, allo scopo di sviluppare i viaggi di ritorno alle radici con la creazione di proposte specifiche per questa tipologia di viaggiatori.

La II, III, IV generazione di italiani nel mondo ricerca infatti un’esperienza di viaggio con un alto contenuto emotivo, perché spinta dal desiderio di conoscere i luoghi di origine, di riappropriarsi delle tradizioni e della storia familiare e personale. Fornire spunti e strumenti per realizzare una programmazione dedicata, e per avviare azioni di marketing e comunicazione volte a promuovere il turismo di ritorno con percorsi alla (ri)scoperta del territorio, della gastronomia, delle tradizioni, e dell’attualità

Il turismo delle origini come opportunità di Destination marketing per far crescere i territori e per arricchirli anche grazie al know how e alle esperienze di vita maturate dai turisti di ritorno. l forum, organizzato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vede il coinvolgimento di esperti di chiara fama ed è rivolto agli stakeholders del settore e a chiunque fosse interessato ad approfondire i temi legati al turismo delle origini.

Il workshop BtoB del 21 novembre è indirizzato all’intero tessuto ricettivo e turistico italiano, dal comparto dell’accoglienza a quello della mobilità, a tutte le reti di impresa e agenzie e tour operator che si occupano di turismo esperienziale, che possono così proporre i propri prodotti e servizi ad una selezionata platea di buyer, provenienti dal Nord America (USA e Canada), Sud America (Brasile, Argentina, Messico), Svizzera e Nord Europa accuratamente selezionati dall’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata in collaborazione con L’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo.