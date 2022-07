Tyrrhenian Lab, il Master sul digitale promosso da Terna per sviluppare le competenza per la transizione energetica

Si aprono ufficialmente le iscrizioni alla prima edizione del master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la Transizione energetica”, promosso da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, in collaborazione con le Università di Cagliari, Palermo e Salerno, nell’ambito dell’ambizioso progetto del Tyrrhenian Lab. Il 20 luglio a Cagliari, il 26 luglio a Palermo e il 5 settembre a Salerno sarà presentata presso i vari atenei l’offerta formativa. Terna avrà così l’occasione di incontrare gli studenti interessati e illustrare i dettagli dell’innovativo percorso formativo.

Durante i tre incontri saranno presenti Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché Presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, il Prof. Francesco Mola Rettore dell’Università di Cagliari, il Prof. Massimo Midiri Rettore dell’Università di Palermo e il Prof. Vincenzo Loia Rettore dell’Università di Salerno.

A Palermo la presentazione del master si svolgerà alle ore 10.45 presso la Chiesa Sant’Antonio Abate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61). Per partecipare all’incontro sarà necessario registrarsi compilando il seguente form.

Tyrrhenian Lab. Un percorso di alto livello per professionisti del mercato energetico

Il master di II livello sarà rivolto agli studenti in possesso di laurea Magistrale in materie tecnico-scientifiche (fisica, informatica, ingegneria, matematica, data science) e prevederà la formazione di figure ad elevata professionalità, dotate delle competenze strategiche fondamentali per affrontare le sfide dell’attuale trasformazione energetica.

Gli interessati potranno presentare la domanda di ammissione presso uno dei tre atenei aderenti all’iniziativa entro il 18 settembre 2022.

In tutto saranno selezionati da Terna 15 studenti per ciascun polo universitario, dopo la verifica dei requisiti di ammissibilità da parte degli atenei coinvolti.

Il corso inizierà il prossimo novembre e avrà una durata complessiva di 12 mesi.

Assunzioni immediate, subito dopo il master

Gli studenti, una volta completato il percorso formativo, saranno dotati delle competenze necessarie per affrontare le sfide imposte dai nuovi mercati energetici e potranno essere assunti nelle sedi territoriali Terna delle tre città.

Come spiega Terna in una nota “il progetto avrà dunque un impatto positivo anche in termini di efficacia occupazionale e valorizzazione dei territori, confermando la rilevanza che, per Terna, ha il Sud Italia, terra dal grande potenziale sia per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture che, soprattutto, per la crescita delle competenze”.

Tre poli d’eccellenza per accelerare la transizione energetica

Il master si inserisce all’interno di un progetto più ampio, la costituzione del Tyrrhenian Lab, per il quale saranno complessivamente stanziati dall’azienda 100 milioni di euro nei prossimi 5 anni.

L’obiettivo è quello di istituire un centro di formazione d’eccellenza, distribuito nelle sedi delle tre rispettive città, dove approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti, favorendo l’integrazione dei flussi di energia provenienti da fonti rinnovabili.