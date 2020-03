Un team di giornali digitali del Sud Italia: la partnership fra BlogSicilia e Resto al Sud entra nel vivo

Il primo team di giornali digitali del Sud Italia. Una sfida ambiziosa, una partnership editoriale senza precedenti con un obiettivo: “Garantire lo sviluppo, la tutela e la salvaguardia del comparto dell’editoria nativa digitale del Mezzogiorno d’Italia con particolare attenzione alle testate giornalistiche online indipendenti che non facciano riferimento a partiti o organizzazioni politiche o a gruppi imprenditoriali di rilievo industriale e attraverso il sistema dell’informazione operare per la crescita del Sud Italia”.

L’accordo editoriale

E Restoalsud.it ha ovviamente dato un impulso positivo e importante a questo team, che nasce dall’accordo di collaborazione editoriale fra SiciliaOndemand di Palermo e Digital Media di Foggia editrici, rispettivamente, di BlogSicilia.it e di Resto al Sud.it. Ma si punta ad aggregare varie altre realtà che già si muovono in questa direzione. Nel frattempo la partnership editoriale tra i due siti è già attiva: “Abbiamo avviato in termini concreti la collaborazione con la testata Resto al Sud, diretta da Roberto Zarriello, proprio per consolidare la nostra presenza nel sud Italia e la nostra storica vocazione alla narrazione anche di buone notizie, di storie di impresa, di cervelli di ritorno” scrive l’editore di BlogSicilia in questo post.

Gli interessi del Sud Italia

In una prima fase, l’idea è quella di costruire un’aggregazione associativa dei quotidiani online del mezzogiorno d’Italia capace di sostenere e perorare, sia in ambito istituzionale che commerciale, gli interessi e i bisogni specifici di editori iper – locali di qualità che facciano quindi ricorso a risorse e collaborazioni giornalistiche strutturate per l’erogazione dei rispettivi servizi informativi.

Fronte comune sull’informazione

Un accordo che funga da traino per tutte le iniziative possibili per i nostri territori. “Il Sud d’Italia – evidenzia Roberto Zarriello, direttore di Restoalsud.it – deve fare fronte comune a iniziare proprio dall’informazione. La partnership editoriale potrà garantire più informazione, maggiori approfondimenti, contenuti multimediali e tanto altro. Potrà, insomma, essere servizio e, al tempo stesso, stimolo di crescita”. Per realizzare un circuito virtuoso per i giornali digitali, per i loro fruitori e per i territori.