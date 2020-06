WebApp, la piattaforma digitale per i commercianti

Il Comune di Monreale (Palermo) e QuattroWeb srl, insieme a imprenditori e commercianti monrealesi, hanno siglato il protocollo di intesa per l’utilizzo di WebApp4Menu

La piattaforma gratuita per i commercianti

Il protocollo prevede la gratuità di una delle più evolute piattaforme digitali nei settori del commercio elettronico, per gestire la consegna a domicilio, il ritiro in sede e la regolamentazione delle visite presso il proprio esercizio o la prenotazione di un tavolo. A siglare il documento, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e l’architetto Francesco Zuccaro, rappresentante della Quattroweb, società che ha già realizzato portali e-commerce, digital delivery e App di successo per grandi realtà imprenditoriali siciliane.

Ottimizzare i tempi digitalizzando il menu

Sarà messa a disposizione dei ristoratori e dei commercianti del settore food&beverage, la WebApp 4Menu, per ristoranti e pizzerie, negozi di generi alimentari e prodotti tipici, panifici, bar e pasticcerie. WebApp 4Menu introduce importanti elementi di innovazione nel processo di gestione degli ordini. Innovazioni che hanno a che fare con l’asporto e il domicilio, permettendo alle strutture ristorative e ricettive, di pianificare e ottimizzare tempi e disponibilità. Permette di digitalizzare il menu rendendolo consultabile dal proprio smartphone in ottemperanza alle nuove misure che eliminano i menu cartacei e consentirà di lavorare in piena sicurezza nel rispetto del distanziamento sociale.

Prenotazioni controllate e Vetrina Virtuale

Le prenotazioni saranno gestite in modo da assicurare la prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dal locale. Per gli imprenditori e i commercianti delle altre categorie di merci e servizi, come gli artigiani, negozi di scarpe e di abbigliamento, profumerie e parafarmacie, parrucchieri, sarà messa a disposizione la WebApp 4Shop. Una vetrina virtuale sul mondo per lo shopping online che riceve ordini, promuove l’attività con foto e descrizioni dei prodotti, regolamenta le visite in negozio e gestisce un’agenda per la prenotazione del ritiro merci.

Oltre 15 comuni della provincia di Palermo hanno aderito

Sarà messa a disposizione la versione base di WebApp fino al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque fino al 30 settembre 2020. Oltre 15 comuni del palermitano, insieme a Monreale, stanno aderendo al protocollo d’intesa.