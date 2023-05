L’Agcom batte un colpo in favore degli editori italiani

Dopo un decennio di dibattiti ai massimi livelli istituzionali sul tema informazione, editoria e, potrei

dire, “sapere” in generale, gli editori e coloro che producono “pensiero”, utilizzando la penna o il

microfono o qualsiasi altro strumento, potrebbero trovare finalmente il giusto riconoscimento dei loro diritti

verso gli utilizzatori on-line delle pubblicazioni giornalistiche.

La delibera Agcom del gennaio scorso

L’entrata in vigore del regolamento AGCOM di cui alla delibera n. 3/23 del 19 gennaio scorso

attua, infatti, le previsioni dell’art. 43 bis della Legge sul diritto d’autore, definendo i criteri e le

procedure che consentiranno agli editori, e non solo, di ottenere il pagamento dell’equo compenso

qualora la loro produzione giornalistica venga utilizzata dagli Over-the top e/o comunque da terzi.

La trattativa con gli Over The Top

La normativa riconosce agli editori un vero e proprio potere di “negoziazione” finalizzato alla

stipula di un contratto che preveda il pagamento a carico dei “prestatori di servizi della società

dell’informazione” di una somma congruamente determinata sulla base dei criteri stabiliti

dall’Autorità: l’equo compenso, infatti, potrà arrivare fino al 70% dei ricavi pubblicitari derivanti

dall’utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche, detratti i proventi generati dal traffico di

reindirizzamento.

Equo compenso per editori e giornalisti

Il riconoscimento del diritto all’equo compenso avrà anche una ricaduta sugli autori della

produzione giornalistica: a questi ultimi andrà riconosciuta una quota dell’equo compenso, da

determinare su base convenzionale per i lavoratori autonomi e mediante accordi collettivi per i

lavoratori subordinati.

La procedura per ottenere l’equo compenso

La procedura codificata dalla delibera Agcom, in particolare, è scandita dalle seguenti fasi:

– richiesta di avvio del negoziato e confronto con l’Agcom: se entro trenta giorni dall’avvio del

negoziato non viene raggiunto l’accordo, si potrà ricorrere all’Autorità che, dopo avere convocato le

parti, si pronuncerà entro sessanta giorni determinando l’entità dell’equo compenso, nella misura

proposta dalla parte ovvero d’ufficio sulla base dei criteri fissati nel regolamento;

– ricorso al Tribunale delle Imprese: in caso di mancato accordo alle condizioni fissate

dall’AGCOM sarà possibile ricorrere al Tribunale delle Imprese.

Al fine di garantire effettività alla tutela apprestata, la normativa prevede l’inibizione assoluta di

ogni “oscuramento” on line delle pubblicazioni edite dai richiedenti e obbliga la “società di servizi”

a rendere disponibili tutti i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso, prevedendo

addirittura l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’ultimo

esercizio, laddove la richiesta non sia evasa entro il termine di trenta giorni.

Tante sono le novità per il settore e per i diritti delle industrie editoriale, da far valere, tuttavia, nel

termine di prescrizione breve di due anni, per come stabilito dalla normativa richiamata.