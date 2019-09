A Peschici cento pizze contro il bullismo

Dal Gargano, sei pizzaioli sferrano un “pugno alla violenza” con una staffetta benefica gourmet. Campioni di pizza e di solidarietà, Luca Dicuonzo, Sabino Stingone, Vincenzo D’Apote, Nicola Vecera, Rossella Lombardi e Luigi Bevere staccano un assegno da duemila euro per le attività finalizzate al contrasto del bullismo.

Lunedì 16 settembre, nella Pizzeria Piccadilly di Peschici, i sei professionisti del gusto hanno sfornato pizze per settanta ospiti di una degustazione di beneficenza.

Con l’Associazione Pizzaioli Garganici

La manifestazione, nata da un’idea di Nicola Vecera, padrone di casa, è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Pizzaioli Garganici presieduta da Vincenzo D’Apote. Il ricavato dell’evento è stato devoluto al team Pugilato Bovisa LU.CO. per sostenere i progetti anti-violenza dedicati alle scuole in collaborazione con Alkimia. Ha partecipato alla serata di beneficenza anche il sindaco Francesco Tavaglione. Rigorosamente locali gli ingredienti delle creazioni: tutti prodotti a chilometro zero accuratamente selezionati.

La serata

Ad aprire il valzer di pizze gourmet è stata la focaccia barese del maestro barlettano Luca Dicuonzo, entrée tipicamente pugliese; Sabino Stingone (“I Gastronauti”, Lucera), Tre Spicchi Gambero Rosso, con “la mia terra” ha portato sul Gargano anche i Monti Dauni; Vincenzo D’Apote (La Cruna del Lago, Lesina) e la sua giovane e promettente allieva, già campionessa del mondo, Rosella Lombardi, hanno esaltato i sapori della Laguna. Fuochi d’artificio per il padrone di casa, Nicola Vecera, che ha presentato la sua pizza con un impasto al mirtillo in una scenografia pirotecnica. La spiccata territorialità è stata il tratto distintivo anche del fuori menu di Luigi Bevere (“Sarni Bistrò”) con “Ad un passo da me”.

Il gran finale è un omaggio al Sud intero: “Sicilia Bedda” di Luca Dicuonzo. L’Associazione Pizzaioli Garganici pensa già alla terza edizione: dall’anno prossimo partirà la formula itinerante.