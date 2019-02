Esperto in comunicazione e marketing a Pompei

Pin This

Azienda con sede a Pompei (Na) cerca una persona con maturata esperienza in attività di marketing e comunicazione da inserire nel proprio organico.

In particolare la figura si occuperà di:

– Supportare l’operato del Marketing Manager, con il quale lavorerà a stretto contatto;

– Studiare la domanda e la concorrenza;

– Lavorare in team con colleghi e terze parti per la realizzazione di materiale promozionale e il lancio di nuove campagne pubblicitarie sia on-line, sia off-line;

– Gestione dell’e-commerce e dei vari account sui principali marketplace di settore ;

– Gestione dei social media ed attuazione di campagne di Google e Facebook Adwords;

– Pianificare il lancio periodico di newsletter;

– Valutare e gestire sponsorship con partner settoriali ed extra-settoriali;

– Gestire i rapporti con i fornitori inerenti alla propria attività.

PRINCIPALI REQUISITI

– ottime doti comunicative e capacità analitiche;

– laurea in marketing o settori affini;

– ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;

– formazione in ambito grafico e ottima conoscenza dei principali programmi di Adobe Creative Suite (Photoshop e Illustrator);

– conoscenza del CMS Magento;

– padronanza dei sistemi informatici;

– spirito d’iniziativa, precisione, attitudine al lavoro in team e al rispetto delle scadenze/obiettivi condivisi.

Soft skills:

– capacità di vedere le grandi potenzialità di un contesto in evoluzione;

– indole ottimista;

– capacità organizzative e orientamento al risultato;

– passione per il proprio specifico lavoro;

– stabilità emotiva e resistenza allo stress;

– capacità relazionali.

Possibilità di Inserimento immediato.

Selezione forma contrattuale

Contratto a tempo indeterminato

Contatti

[email protected]

World Business srl