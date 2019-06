“Ci chiamiamo tutti così”: Badolato day, il raduno dei cognomi uguali

Pin This

Il “Badolato Day”. Ovvero il raduno di tutti quelli che portano questo cognome. E dove farlo se non a Badolato? E’ questa l’originale iniziativa in programma il 29 e 30 giugno nel borgo medievale in provincia di Catanzaro, a pochi chilometri dalla costa ionica.

Il precedente a Lanciano

L’idea è di Domenico Lanciano (noto alle cronache per aver lanciato nel 1986 l’idea di “Badolato paese in vendita” adesso imitata da numerosi borghi spopolati, anche all’estero). In passato ha realizzato con successo il primo raduno storico di un cognome, il suo, nella città omonima, Lanciano.

Così, la proposta è stata accolta dal giovane badolatese Antonio Epifàni, che conduce una grande azienda agricola di famiglia che da decenni trova il suo fulcro nell’Agriturismo Zangarsa.

Le origini del cognome

L’invito a partecipare a questa prima edizione del “Badolato day – la Festa dei Badolato a Badolato” è stato accolto da numerose famiglie e singole persone le quali, pur residenti persino da generazioni in altre regioni italiane o all’estero, dimostrano di avere un’antica origine con il borgo da cui prendono il cognome. Si stima che i Badolato nel mondo siano oltre 25 mila.

Il programma del weekend prevede incontri, cene, visite guidate e appuntamenti istituzionali. Nel nome (e cognome) di Badolato.