10 curiosità che (forse) non conosci sulla pizza, la regina del cibo italiano

La pizza non ha bisogno certo di presentazioni: nata a Napoli, è uno dei cibi più consumati e amati al mondo. Approfittiamone per raccontare qualche curiosità…

1 – Si ritiene che la prima pizza sia stata inventata a Napoli nei primi anni del 1500

Gli storici del William E. Macaulay Honors College hanno scoperto che le famiglie pù povere di Napoli mettevano le fette di pomodoro sull’impasto e lo ricoprivano con il formaggio per preparare un pasto economico e facile. Secondo i ricercatori, allora si pensava che i pomodori fossero velenosi, ecco perché la pizza era considerata un alimento a basso prezzo.

2 – La prima pizzeria documentata al mondo è stata aperta a Port’Alba a Napoli, alla fine del 1800

I ricercatori del William E. Macaulay Honors College hanno anche scoperto che la prima pizzeria della storia è stata aperta a Port’Alba, a Napoli, e si chiamava ‘Antica Pizzeria’.

3 – La prima pizzeria in America è stata Lombardi’s a New York City

Lombardi’s, che in origine era un negozio di alimentari, cominciò a vendere pizze nel 1905. Ciò portò al boom di pizzerie in tutta New York negli anni sucessivi: la pizza era ancora considerata un alimento straniero fino alla fine degli anni 40. Oggi ce ne sono più di 9 mila nello Stato di New York. In tutti gli USA, invece, circa 70mila.

4 – La prima documentazione nota della parola “pizza” è del 997 d.C.

La pizza divenne un fenomeno globale dagli anni 50 in poi ma la parola risale a molti secoli. Un manoscritto nella piccola città italiana di Gaeta è il primo documento noto a contenere la parola “pizza”. Fonte.

5 – La pizza più costosa del mondo ha un prezzo di 8.300 euro.

Il masterchef pizzaiolo Renato Viola ha creato la pizza più costosa del mondo, chiamata con gusto Luigi XIII, nella sua pizzeria gourmet in Italia. È condita con aragosta, mozzarella di bufala, tre tipi di caviale, squilla mantis (un gambero mediterraneo) e sale rosa australiano. Attualmente questa pizza costa 8.300 euro.

6 – In Giappone la pizza si condisce anche con calamari e maionese

La pizza giapponese è nota per essere condita con qualsiasi cosa tu possa pensare. Non solo calamari e maionese, ma anche mais, patate, tonno e pancetta (gusti che, comunque, oggi si trovano anche in molte pizzerie italiane).

7 – La pizza “Happy” in Cambogia è preparata con la marijuana

La pizza “Happy”, cotta con la marijuana, è un piatto popolare in Cambogia.

8 – In Scozia vanno matti per la pizza fritta

Nelle pizzerie scossesi è offerta anche la pizza fritta. Sì, a Napoli è un must ma anche lì è molto apprezzata.

9 – La NASA ha finanziato e testato una stampante 3D che può creare la pizza per gli astronauti

Anche gli astronauti desideano la pizza nello spazio. La NASA ha commissionato a BeeHex, un’azienda tecnologica con sede ad Austin, negli USA, di creare una stampante 3D che produce cibo, compresa la pizza. Questa stampante 3D può preparare una pizza in metà del tempo rispetto a un pizzaiolo medio e ha una varietà di condimenti e salse, tra cui la salsa di vodka e la burrata.

10 – Negli USA c’è il mese nazione della pizza: ottobre.