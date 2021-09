11 curiosità sul Vesuvio (che ‘dorme’ dalla seconda guerra mondiale)

Il Vesuvio è famoso in tutto il mondo per tanti motivi. Non solo perché causò la distruzione di Pompei ed Ercolano nel 79 d.C. Ecco alcune curiosità che forse non conosci.

1 – Il Vesuvio è unico nel Continente.

Il Vesuvio resta, attualmente, l’unico vulcano attivo nel continente europeo, se si esclude l’Etna che si trova su un’isola, la Sicilia.

2 – Il Vesuvio è più di un vulcano.

In effetti, il Vesuvio è tecnicamente più di una vetta. È formato da un’altra montagna, Somma. Il fatto che i due monti siano così vicini è probabilmente il motivo per cui entrambi si raggruppano nel nome Vesuvio.

3 – Il Vesuvio erutta raramente ma con violenza.

Sebbene il vulcano sia attivo, ha eruttato intensamente soltanto circa 8 volte negli ultimi 17.000 anni.

Foto di rosemaria da Pixabay

4 – Gli effetti dell’eruzione del Vesuvio possono essere devastanti.

Si ritiene che un’eruzione del Vesuvia possa durare per molto tempo. Anche se, ovviamente, non conosciamo tutti i dettagli, gli storici ritengono che l’eruzione di Pompei sia durata ben 24 ore.

5 – È passato un po’ di tempo dall’ultima eruzione.

Il Vesuvio non ha erutta seriamente dal 1944. Tuttavia, prima di allora, si pensava che potesse attivarsi una volta ogni 20 anni.

6 – L’ultima eruzione è stata rovinosa.

Il Vesuvio, come appena scritto, eruttò durante la seconda guerra mondiale. Le vittime furono 26 e ci fu lo sfollamento di circa 12mila residenti. Inoltre, 80 aerei furono distrutti, che si trovavano su un aeroporto di stanza a Pompei.

7 – Quando sarà la prossima eruzione?

Chiunque sia preoccupato per lo stato attuale del Vesuvio, è giusto che sappia che esistono sistemi per aiutare a prevedere disastri in futuro. Si ritiene che gli scienziati saranno in grado di inviare avvisi fino a 3 settimane prima della prossima eruzione.

Foto di rosemaria da Pixabay

8 – Il Vesuvio è un vulcano complesso.

Il Vesuvio è tecnicamente uno stratovulcano. Ciò significa che è costituito da diversi strati geologici, come cenere, lava e pomice. È una specie di vulcano composito.

9 – Il Vesuvio non è solo.

Il Vesuvio non è l’unico vulcano della regione, poiché nelle vicinanze si trovano anche i Campi Flegrei, Stromboli e Vulcano.

10 – Il Vesuvio è un’attrazione turistica

Migliaia di persone visitano ogni anno il parco nazionale che circonda il Vesuvio. Questa zona permette di percorrere un sentiero che porta verso il cratere principale.

11 – L’altezza del Vesuvio

Il Vesuvio è alto 1.281 metri.