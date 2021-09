5 motivi per cui devi inserire la Puglia nella lista dei tuoi viaggi

Stai pensando a una vacanza last minute in Italia per goderti il clima più fresco ma sempre estivo di settembre? Ecco cinque motivi per cui dovresti pensare alla Puglia come meta.

I TRULLI

I trulli, noti in tutto il mondo, sono capanne in pietra imbiancate a calce con tetti a forma di cono. Si trovano soprattutto ad Alberobello, che è patrimonio dell’UNESCO dal 6 dicembre 1996.

Uno dei trulli più grandi di Alberobello, affacciato nella piazza Sacramento, è alto quattordici metri. Soprannominato Trullo sovrano dallo studioso locale Giuseppe Notarnicola, in origine era un semplice trullo di campagna. Oggi, durante il periodo estivo, il Trullo Sovrano ospita spettacoli teatrali, concerti e altri eventi culturali.

POLIGNANO A MARE

Foto di Modesto De Luca da Pixabay

Costruita nelle scogliere calcaree, la città si erge maestosamente sulla costa scoscesa del Mare Adriatico. Uno dei ristoranti più riconoscibili al mondo, la Grotta Palazzese, si trova qui. Situato all’interno di una grande grotta naturale che si apre alle onde che si infrangono sottostanti, l’ambiente straordinariamente bello di questo ristorante è al servizio degli ospiti dal 1700. E’ anche un hotel esclusivo a cinque stelle.

LE LUNGHE COSTE

Foto di Gianni Crestani da Pixabay

Con oltre 800 chilometri di costa, in Puglia non mancano di certo le pittoresche città costiere dove i ristoranti servono pesce freschissimo e le spiagge invitano a lunghi bagni e riposi sotto il sole, senza dimenticare le splendide grotte con acque cristalline ideali per nuotare e per le escursioni.

LE MASSERIE

Soggiornare in una masseria è un’esperienza da fare assolutamente. Queste grandi fattorie, molte con aziende agricole e ristoranti, sono state trasformate in alloggi. Oltre a un normale soggiorno in hotel, le masserie offrono anche delle attività, come aiutare con i raccolti, seguire un corso di cucina, e tanto altro.

QUIETE

Foto di Luigi Crosti da Pixabay

Le città pugliesi sono più tranquille e meno trafficate rispetto alle altre principali città italiane e questo consente di esplorare i loro centro storici a un ritmo più tranquillo. Passeggia per le strade labirintiche di Ostuni, un’antica città imbiancata conosciuta come la Città Bianca. Lasciati incantare dall’architettura barocca di Lecce. Guarda le donne di Bari cuciinare le orecchiette a mano nei vicoli della città ogni pomeriggio.